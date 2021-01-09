В Эстонии вакцинировано уже более 10 000 человек

Вакцинация проведена в сотне учреждений здравоохранения и социального обеспечения по всей Эстонии. Первой дозой вакцинировано большинство сотрудников центров семейных врачей, около 30% персонала больничной сети, а также персонал и жители домов призрения.

В течение двух недель вакцинация была проведена в 71-м центре семейных врачей (где вакцинировано большинство сотрудников всех центров семейной медицины Эстонии), в 21-й больнице, в двух учреждениях скорой помощи, в трех учреждениях помощи врачей-специалистов и трех учреждениях сестринского ухода.

Вакцинация продолжится и в выходные дни. К понедельнику учреждения здравоохранения уже заказали у Департамента здоровья 5345 доз вакцины, которые будут использованы в основном в первые дни следующей недели. Согласно поступившей на сегодняшний день информации, следующая поставка вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty (9750 доз) прибудет в Эстонию в понедельник, 11 января, а в среду, 13 января, прибудет вакцина COVID-19 Vaccine от компании Moderna (1200 доз).

Поскольку количество вакцин, поступающих в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с Комиссией экспертов по иммунопрофилактике летом уже были определены группы риска, которым необходимо сделать вакцинацию в приоритетном порядке:

медицинские работники, поскольку они подвергаются более высокому риску заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения;

сотрудники и постояльцы социальных учреждений;

люди в возрасте 70 лет и старше и люди с определенными хроническими заболеваниями, у которых может быть более тяжелое течение COVID-19;

поставщики жизненно важных услуг и другой персонал первой линии;

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, будет возможно вакцинировать всей жителей Эстонии.

«Известные в настоящее время даты поставки вакцины позволят начать вакцинацию людей пожилого возраста или тех, кто относится к группе риска по состоянию здоровья, в центрах семейных врачей в конце января. Мы сможем предоставить более подробную информацию о вакцинации групп риска в течение нескольких недель, как только мы получим обновленные данные о количестве вакцины, прибывающей в Эстонию. С людьми, принадлежащими к группе риска, будут связываться постепенно, людям не нужно никуда обращаться», - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Дополнительную информацию о вакцине и процессе вакцинации можно найти на отдельно созданной для этого странице Департамента здоровья www.vaktsineeri.ee/covid19