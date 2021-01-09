Сравнение цен ⟩ Лыжные курорты Эстонии задрали цены до потолка, клиенты негодуют

Сравнение цен показывает, что дешевле всего наслаждаться зимними радостями - в снежном парке Вильянди . Самые дорогие билеты - на горнолыжных курортах Куутсемяэ и Вяйке-Мунамяги. Разница в цене на билеты иногда бывает пятикратной.

Высокие цены злят клиентов

К Postimees обратился возмущенный читатель, по словам которого лыжный центр Куутсемяэ в одночасье повысил стоимость билетов на 100%.

По словам другого читателя, горнолыжные центры Куутсемяэ и Вяйке-Мунамяги пользуются пандемией. «Цена билета была поднята почти на 50 процентов, раньше он стоил 27 евро, теперь за него нужно заплатить 42 евро», - сказал встревоженный читатель.

По его словам, цены на горные пропуски в Финляндии намного ниже, чем в Эстонии. «Неужели содержать наши склоны в десятки раз дороже, чем там?» - поднял вопрос читатель.

По словам директора горнолыжных курортов Куутсемяэ и Вяйке-Мунамяги Прийта Таммемяги, стоимость билетов была увеличена, чтобы защитить здоровье как персонала, так и клиентов. «Мы вынуждены ограничить количество гостей, чтобы обеспечить всеобщую безопасность», - сказал Таммемяги Postimees.

Чтобы снизить спрос, цены на горные пропуска подняли на 60-70 процентов. Люди в возрасте от 13 до 64 лет теперь должны платить 25 евро за час и 45 евро - за три часа. По обычным ценам в выходные можно было кататься по склонам за 15 евро в час и за 29 евро - три часа. В будние дни цены были бы соответственно 10 и 23 евро.

«После первого, последовавшего после Рождества, повышения цен на билеты казалось, что посещаемость центров находится под контролем и больше не нужно останавливать продажу билетов. К сожалению, во время школьных каникул количество посетителей снова стало резко увеличиваться. То же самое происходит и в будние дни, а пик приходится на полдень четверга», - говорится на сайте центра Куутсемяэ. В четверг продажу билетов пришлось приостановить на два часа, чтобы ограничить количество посетителей.

По словам представителя Лыжного центра Куутсемяэ Эрленда Ааба, каким-либо другим способом ограничить посещаемость невозможно. «Альтернатива - полностью закрыть центр», - сказал он.