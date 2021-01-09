«У неадекватности есть имя и лицо»: Мартин Хельме отклонил предложение президента Кальюлайд о встрече

«На прошлой неделе мне пришло приглашение встретиться с Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить "начавшийся политический год". Мы договорились о времени. Сегодня (9 января – прим. ред.) на Facebook Кальюлайд появилась информация, что цель встречи – призвать руководителей партий к порядку, прочитать им лекцию на тему меньшинств и указать им, как прекратить раскол общества», – написал на своей странице в Facebook Хельме.

«Хороший юмор. Человек, первый раскалывающий общество, будет учить наведению мостов. Один из самых агрессивных и активных активистов политической культуры воображает, что ему есть что сказать настоящим политикам, как им стоит вести себя, чтобы люди могли ими гордиться. У неадекватности действительно есть имя и лицо», – написал он и добавил, что «одно некачественное издание» представило информацию так, будто бы руководителей партий вызывают на ковер.

«В Кадриорге довольно красивые ковры. Я их уже несколько раз видел и с нетерпением жду возможности свернуть их осенью, когда закончится срок полномочий Кальюлайд», – заявил Хельме.

Он счел неподобающим приглашать на встречу под одним предлогом, а в действительности преследовать другую цель. «Я отменил встречу. Сказал референту, что новую дату назначать не нужно», – написал Хельме.