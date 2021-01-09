Швеция приняла Закон о пандемии, он вступает в силу уже в воскресенье. Что это значит?

Закон вступит в силу в воскресенье, 10 января, и будет действовать до сентября этого года. Он предусматривает, что, к примеру, в магазинах не должно быть более одного посетителя на 10 квадратных метров.

Закон о пандемии также дает правительству и властям право полностью закрывать, магазины, торговые центры, фитнес-студии или другие помещения, а также запрещать людям собираться большими группами. Однако, закон не допускает объявления в стране комендантского часа или полного запрета на передвижение населения.

Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен подчеркивает, что цель закона - не объявить карантин в стране, а ограничить определенные виды деятельности, чтобы ничего не закрывать, а также предотвратить большие скопления людей, что может привести к более быстрому распространению инфекции.

Ограничения доступа и обязанность носить маски в общественном транспорте - это некоторые из мер, которые шведские органы здравоохранения обязались реализовать на следующей неделе.

Магазины в Швеции будут по-прежнему открыты, и в настоящее время никому не грозят штрафы за отсутствие масок. Эта ситуация может измениться в будущем.