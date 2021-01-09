Нет свидетельств того, что смерти пожилых людей связаны с вакцинами

Исландия

В одном из постов говорится об Исландии со ссылкой на анонимную медработницу:

"В Исландии уже трое умерших после получения вакцины и 12 - с тяжелыми побочными эффектами спустя шесть часов после прививки, продолжают появляться пострадавшие и сейчас".

Присоединена и ссылка на один из исландских новостных порталов. В новости уже в первой же строчке указано, что у всех трех умерших были заболевания. Портал в статье также цитирует руководителя Медицинского агентства Исландии, которая говорит: "Важно понимать, что в первом круге вакцинации прививаются люди из групп пожилых и самых слабых. Это могут быть пожилые пациенты с хроническими болезнями и другими заболеваниями". Она также указала, что между смертью людей и вакцинацией прямой связи нет. Автор поста на Facebook эту информацию не упомянул.

Общественные СМИ Исландии 5 января написали, что есть информация о четырех умерших, однако по-прежнему нет основания считать, что имеется связь с вакцинацией. Руководитель Медицинского агентства также сослалась на новый закон, требующий от врачей сообщать о таких случаях. Кроме того, указывается, что смерть этих людей исследуется и информация о них передана производителям вакцин Pfizer/BioNTech.

Исландия начала вакцинацию от Covid-19 29 декабря. Первыми вакцины получат медики, обитатели домов престарелых и их сотрудники.

Норвегия

Кроме того, пользователи Facebook поделились опубликованной российским медиа RT (Russia Today) новостью агентства ТАСС о смерти двух человек в Норвегии. В ней указывается, что источник информации - Норвежское агентство лекарств. Однако и в этом случае сказано лишь, что люди умерли спустя несколько дней после получения вакцины, однако умалчивается опубликованная агентством информация об упомянутом контексте. Агентство отмечает, что сейчас вакцинируются наиболее слабые люди, у которых серьезные заболевания, поэтому и будут смерти вскоре после вакцинации. Кроме того, учреждение указывает, что в пансионатах Норвегии в неделю умирает примерно 400 человек. "Нам нужно оценить, является ли причиной смерти вакцина, или же это только совпадение, что человек умирает вскоре после ее получения", - сказал директор агентства.

RT также отмечает, что Норвегия приобрела "препараты американской компании Pfizer". Как известно, вакцина - совместная работа американского предприятия Pfizer и немецкого BioNTech. Создатели BioNTech - родившиеся в Турции и проживающие в Германии ученые Угур Сахин и Эзлема Тиреджи - их называют мозгами вакцины. Вакцина производится на нескольких предприятиях в США и Бельгии.