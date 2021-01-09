Для жильцов сгоревшего в Маарду социального дома собирали необходимое всей страной

В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме. Люди были эвакуированы, им оказали необходимую помощь и предоставили временный кров, однако люди, бежавшие из горящего здания, оставили там и все свои вещи.
Маардуская горуправа сегодня, 9 января, призывала принести чистые и пригодные для использования вещи в Маардуский центр досуга (Кеемикуте, 12б) c 14.00-17.00.
Уже в 15:40 в Facebook-группе Maardu City было опубликовано, что достаточное количество вещей собрано.
Десятки людей, если не сотни - не только жители Маарду, но и Таллинна и даже других городов - писали, что, либо привезут сами, либо передадут с кем-то необходимые вещи. Кроме заявленного списка необходимых вещей люди готовы привезти и многое другое: постельное белье, коляски для детей, игрушки, поскольку среди жильцов социального дома были и родители с маленькими детьми.
Если возникнет необходимость в новых пожертвованиях Маардуская горуправа сообщит об этом.