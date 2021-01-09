Для жильцов сгоревшего в Маарду социального дома собирали необходимое всей страной

Десятки людей, если не сотни - не только жители Маарду, но и Таллинна и даже других городов - писали, что, либо привезут сами, либо передадут с кем-то необходимые вещи. Кроме заявленного списка необходимых вещей люди готовы привезти и многое другое: постельное белье, коляски для детей, игрушки, поскольку среди жильцов социального дома были и родители с маленькими детьми.