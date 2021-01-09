Для жильцов сгоревшего в Маарду социального дома собирают необходимое всей страной

Маардуская горуправа сегодня, 9 января, призывает принести чистые и пригодные для использования вещи в Маардуский центр досуга (Кеемикуте, 12б) c 14.00-17.00.
Вещи будут собирать только сегодня, поскольку желающих принести всё необходимое оказалось очень много. Десятки людей, если не сотни - не только жители Маарду, но и Таллинна и даже других городов - пишут, что, либо привезут сами, либо передадут с кем-то необходимые вещи. Кроме заявленного списка необходимых вещей люди готовы привезти и многое другое: постельное белье, коляски для детей, игрушки, поскольку среди жильцов социального дома были и родители с маленькими детьми.
Учитывая число желающих, вполне возможно, что в итоге будет принесено слишком много вещей, поэтому не воспринимайте эту новость как активный призыв к действию. Если нуждающимся в помощи людям не хватит принесенных вещей, то управа предпримет соответствующие действия и объявит новый сбор вещей.
Пресс-секретарь горуправы Елена Кацуба в соцсетях распространила следующий список необходимого:
- Ребенку вещи на рост 92, мальчик, вес 17 кг, номер памперсов 7.
- Для детей вещи, мальчики: 3 года, 8 лет и 13 лет. Девочке 8 лет одежду.
- Мужская одежда: размеры с 46 по 52, в буквах это от M до XL. Обувь с 40 до 46 (все подойдет), носки особенно нужны.
- Женская одежда: размер от S до XXL. Все нужно и мужчинам, и женщинам: футболки, носки, нижнее белье, штаны, свитера, куртки, шапки, шарфы, перчатки.
- Женская обувь 39 - 40.
- Предметы гигиены: зубные щетки, пасты, мыло, полотенца.