Иво Линна о памятнике Яаку Йоале: "Не памятник, а дешевый аттракцион"

Хотя я видел памятник Яаку Йоале только на фотографиях и по телевидению, я не постесняюсь высказаться.

Поставленный Яаку Йоале в Вильянди памятник разделил людей на два лагеря - одни хвалят руководство города, другие считают его безвкусным. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Хорошо, что возникла идея поставить Яаку Йоале памятник, но то, что вышло, меня разочаровало. Скорее, этого вообще не следовало делать. Я не буду здесь подробно рассказывать о том, насколько талантливым человеком был Яак Йоала, сколько работы он проделал и что значили его песни для нескольких поколений. Однако я убежден в одном: этот памятник в Вильянди - не тот памятник, которого заслуживает Яак Йоала.

Этот памятник производит впечатление дешевого китча. Я не понимаю, что может рекламировать такое, с позволения сказать, «искусство». До сих пор я очень положительно относился к работам Мати Кармина - возьмем, например, фонтан «Целующиеся студенты» в Тарту - отличная работа.

Однако уровень памятника, установленного в Вильянди, ниже пояса. На мой взгляд, это дешевая поделка, сделанная на коленке. Ярмарочный аттракцион с мигающими разноцветными огнями и непрерывной музыкой. Наверное, это должно привлечь людей, но я не думаю, что люди, уважавшие Яака Йоалу, придут на это смотреть. Я очень хорошо понимаю людей, которые собирали подписи против этого памятника.

Созданию любого памятника должен предшествовать конкурс. Однако эту «статую» просто поставили: довольствуйтесь тем, что есть.

Те, кто считают себя художниками-новаторами, могут найти оправдание: нам надоели эти традиционные памятники или бронзовые головы на постаментах. Но в то же время, разве Яак Йоала не заслуживает чего-то более солидного?

Даже простая мемориальная доска где-нибудь на стене, барельеф, например, с надписью «Здесь родился Яак Йоала», были бы достойным решением. Нынешний памятник не достойный. Солидный памятник - это, например, скульптура Раймонда Валгре рядом с пярнуским курзалом. Великолепное произведение искусства, красивое и сделанное с душой. Мелодии Валгре звучат очень тихо, подавляющего эффекта они не производят.

Представляю, что сам Яак Йоала подумал бы о таком памятнике. Он поднял бы к небу глаза и спросил: «Зачем вы это сделали? Не надо ничего делать, если нет правильной идеи! Ради бога, займись чем-нибудь другим!»