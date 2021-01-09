Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.

Ситуацию осложняет и то, что у 82-летней актрисы имеется ряд хронических заболеваний.

Продюсер Лии Меджидовны не стал отрицать госпитализацию. В беседе с журналистами он подчеркнул, что сейчас состояние актрисы «нормальное», но так как тест на COVID-10 показал положительный результат, ей необходимо пройти все обследования.