Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" представитель актрисы.
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" представитель актрисы.
"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.
Ситуацию осложняет и то, что у 82-летней актрисы имеется ряд хронических заболеваний.
Продюсер Лии Меджидовны не стал отрицать госпитализацию. В беседе с журналистами он подчеркнул, что сейчас состояние актрисы «нормальное», но так как тест на COVID-10 показал положительный результат, ей необходимо пройти все обследования.
Ранее с коронавирусом были госпитализированы Василий Лановой, Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.