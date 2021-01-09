Сб, 9.01.2021
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Елена Розинко
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Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

Лия Ахеджакова.

ФОТО: SCANPIX

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" представитель актрисы.

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.

Ситуацию осложняет и то, что у 82-летней актрисы имеется ряд хронических заболеваний.

Продюсер Лии Меджидовны не стал отрицать госпитализацию. В беседе с журналистами он подчеркнул, что сейчас состояние актрисы «нормальное», но так как тест на COVID-10 показал положительный результат, ей необходимо пройти все обследования.

Ранее с коронавирусом были госпитализированы Василий Лановой, Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

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