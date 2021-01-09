В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было более 60 человек

Ранее мировые агентства сообщили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом вскоре после его вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер выполнял рейс SJY 182 и направлялся в индонезийский город Понтианак на острове Борнео, пишет DW.

По данным службы Flightradar24, занимающейся отслеживанием движения самолетов, авиалайнер всего за минуту потерял в высоте более 3000 метров.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Как сообщает американский телеканал CNN, спасательная служба Индонезии Basarnas направила спасательный корабль к округу "Тысяча островов", расположенном в Янванском море. В этом регионе должен был находиться самолет в тот момент, когда с ним была потеряна связь.

Между тем службы спасения сообщают о том, что вероятные обломки самолета были найдены в море к северу от столицы страны. Авиакомпания Sriwijaya Air пока не выступила с официальным заявлением по поводу инцидента.