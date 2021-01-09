Предложение Партии реформ: должна ли Эстония входить в состав России?

Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон представили предложение о поправке к референдуму о браке, которая включала в себя вопрос: «В Эстонской Республике было бы лучше жить, если бы страна была в составе России?»
Предложение о поправке вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр финансов Мартин Хельме (EKRE), а также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).
Вскоре Урмас Круузе заявил, что отклонил свое предложение о поправке к референдуму о браке.
«Естественно, мой личный ответ и ответ всех нас — "Нет". Эстония всегда должна оставаться свободной. Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке и необходимости ответить в любом случае "Нет" навязанной со стороны EKRE вражде. Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его», — заявил Круузе.
В первом разделе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония – самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем верховной власти является народ. Самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.
Как премьер-министр Эстонской Республики я настойчиво и однозначно осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России?»
Все это мы должны наблюдать накануне 30-летней годовщины со дня восстановления независимости нашей дорогой Эстонии. Это неправильно, немыслимо и досадно ...
Разделяю мнение министра иностранных дел о том, что Рийгикогу не может пустить в производство такое предложение.
На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент тоже это сделает.
Я обращаюсь ко всем членам Рийгикогу.
Вы принесли присягу верности Эстонской Республике и нашему конституционному строю.
Статья 1 Конституции гласит, что самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.
Три члена Партии реформ - Лаанеотс, Круузе и Яансон - представили в Рийгикогу законопроект о проведении в Эстонии референдума о вхождении Эстонской Республики в состав России.
Представив это предложение, эти члены Рийгикогу нарушили присягу члена Рийгикогу.
По моему твердому убеждению, Рийгикогу не может обсуждать это предложение об изменении без того, чтобы члены Рийгикогу, которые формально рассматривают его (и даже голосуют против), не нарушили бы свою присягу.
Наша государственность, наша республика не могут позволить себе прецедента, когда даже формальное обсуждение такого предложения было бы согласно некоторой формалистической интерпретации конституционным.
Насколько бестолково, беспамятно или цинично можно относиться к своей стране, делая такое предложение?
Вчера я призвал членов Рийгикогу, внесших предложение и нарушивших свою присягу, отозвать свое предложение.
К сожалению, этого не произошло, будь то из трусости или высокомерия. Это ставит Рийгикогу в очень серьезное и критическое положение.