Сб, 9.01.2021
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  • Предложение Партии реформ: должна ли Эстония входить в состав России?
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Предложение Партии реформ: должна ли Эстония входить в состав России?

Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergei Fadeichev / TASS / Scanpix

Поправки к проекту референдума о браке трех членов фракции Партии реформ в Рийгикогу, в которых задается вопрос о включении в состав России, подвергается критике со стороны коалиционных политиков. Круузе объявил в субботу днем, что он отозвал предложение, передает Postimees.

Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон представили предложение о поправке к референдуму о браке, которая включала в себя вопрос: «В Эстонской Республике было бы лучше жить, если бы страна была в составе России?»

Предложение о поправке вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр финансов Мартин Хельме (EKRE), а также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

Вскоре Урмас Круузе заявил, что отклонил свое предложение о поправке к референдуму о браке. 

«Естественно, мой личный ответ и ответ всех нас — "Нет". Эстония всегда должна оставаться свободной. Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке и необходимости ответить в любом случае "Нет" навязанной со стороны EKRE вражде. Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его», — заявил Круузе.

Юри Ратас

В первом разделе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония – самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем верховной власти является народ. Самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.

Как премьер-министр Эстонской Республики я настойчиво и однозначно осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России?»

Все это мы должны наблюдать накануне 30-летней годовщины со дня восстановления независимости нашей дорогой Эстонии. Это неправильно, немыслимо и досадно ...

Разделяю мнение министра иностранных дел о том, что Рийгикогу не может пустить в производство такое предложение.

На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент тоже это сделает.

Урмас Рейнсалу

Я обращаюсь ко всем членам Рийгикогу.

Вы принесли присягу верности Эстонской Республике и нашему конституционному строю.

Статья 1 Конституции гласит, что самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.

Три члена Партии реформ - Лаанеотс, Круузе и Яансон - представили в Рийгикогу законопроект о проведении в Эстонии референдума о вхождении Эстонской Республики в состав России.

Представив это предложение, эти члены Рийгикогу нарушили присягу члена Рийгикогу.

По моему твердому убеждению, Рийгикогу не может обсуждать это предложение об изменении без того, чтобы члены Рийгикогу, которые формально рассматривают его (и даже голосуют против), не нарушили бы свою присягу.

Наша государственность, наша республика не могут позволить себе прецедента, когда даже формальное обсуждение такого предложения было бы согласно некоторой формалистической интерпретации конституционным.

Насколько бестолково, беспамятно или цинично можно относиться к своей стране, делая такое предложение?

Вчера я призвал членов Рийгикогу, внесших предложение и нарушивших свою присягу, отозвать свое предложение.

К сожалению, этого не произошло, будь то из трусости или высокомерия. Это ставит Рийгикогу в очень серьезное и критическое положение.

Давайте оставим в стороне референдум о браке, поговорим о нашей республике.

Мое послание простое: это предложение не может быть передано ни в комиссию Рийгикогу, ни на голосование на пленарном заседании. Это немыслимо. Рийгикогу формально не уполномочен голосовать по этому предложению. Об отсутствии моральной компетентности нет смысла даже говорить.

Этот вопрос, который создал критический прецедент для государственности, должен быть преодолен конституционным путем. Нельзя отменить факт произошедшего, но ответить на него - в наших силах.

Это наше государство, мы отвечаем за эту страну. Есть вещи и истины, с которыми не играют. Никогда.

Мартин Хельме

Это наши нынешние члены Рийгикогу от Партии реформ: Урмас Круузе, Юри Яансон, Антс Лаанеотс. И они хотят на референдуме задать людям следующий вопрос: было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика была в составе России?

Это не шутка. Нет ничего смешного в том, что сейчас происходит в Рийгикогу. Это заявление, которое противоречит конституционному строю. В первом абзаце Конституции Эстонии сказано: Эстония - независимая и суверенная демократическая республика, в которой народ является носителем высшей власти. Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы.

Если наша независимость вечна и неотчуждаема, то никто не может даже спрашивать, должны ли мы быть частью России. Сам вопрос уже противоречит Конституции, независимости, Эстонской Республике. Но такой вопрос нам предложили оппозиционеры Партии реформ.

Вероятно, они исходили из принципа «сгорел сарай, гори и хата». Сначала они лишились власти, и это свело их с ума. Теперь мы пошли спрашивать у людей мнение по вопросу ценностей, и это еще более свело их с ума, из-за чего они начали вести себя в парламенте совершенно безумно. Это не просто невежливо и несолидно, но и хвостливо. Если вы плюете на демократию и парламентаризм и всеми средствами препятствуете законному законодательству, то следующий шаг — наплевать на государственность, независимость и суверенность.

Но это должно открывать глаза. Сегодняшняя оппозиция уже два года сетует на то, что нынешнее правительство, и особенно наша партия, каким-то образом очерняют членство Эстонии в ЕС, ненавистно. Они обвиняют нас в какой-то извращенной логике путинизма. Но теперь они проявляют себя как политическая сила, которая хочет ввести Эстонию в состав России. А что касается галдежа и политической культуры, то то, что делают Кая Каллас, Валдо Рандпере, Лаури Ляэнеметс на заседаниях Конституционного комитета, свойственно происходящему в украинском или молдавском парламенте, оппозиция в Северных странах не позволяет себе такого поведения.

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