Предложение Партии реформ: должна ли Эстония входить в состав России?

Давайте оставим в стороне референдум о браке, поговорим о нашей республике.

Мое послание простое: это предложение не может быть передано ни в комиссию Рийгикогу, ни на голосование на пленарном заседании. Это немыслимо. Рийгикогу формально не уполномочен голосовать по этому предложению. Об отсутствии моральной компетентности нет смысла даже говорить.

Этот вопрос, который создал критический прецедент для государственности, должен быть преодолен конституционным путем. Нельзя отменить факт произошедшего, но ответить на него - в наших силах.

Это наше государство, мы отвечаем за эту страну. Есть вещи и истины, с которыми не играют. Никогда.

Мартин Хельме

Это наши нынешние члены Рийгикогу от Партии реформ: Урмас Круузе, Юри Яансон, Антс Лаанеотс. И они хотят на референдуме задать людям следующий вопрос: было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика была в составе России?

Это не шутка. Нет ничего смешного в том, что сейчас происходит в Рийгикогу. Это заявление, которое противоречит конституционному строю. В первом абзаце Конституции Эстонии сказано: Эстония - независимая и суверенная демократическая республика, в которой народ является носителем высшей власти. Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы.

Если наша независимость вечна и неотчуждаема, то никто не может даже спрашивать, должны ли мы быть частью России. Сам вопрос уже противоречит Конституции, независимости, Эстонской Республике. Но такой вопрос нам предложили оппозиционеры Партии реформ.

Вероятно, они исходили из принципа «сгорел сарай, гори и хата». Сначала они лишились власти, и это свело их с ума. Теперь мы пошли спрашивать у людей мнение по вопросу ценностей, и это еще более свело их с ума, из-за чего они начали вести себя в парламенте совершенно безумно. Это не просто невежливо и несолидно, но и хвостливо. Если вы плюете на демократию и парламентаризм и всеми средствами препятствуете законному законодательству, то следующий шаг — наплевать на государственность, независимость и суверенность.