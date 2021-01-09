Картина дня: авиакатастрофа, предложение реформистов о присоединении к РФ, конфликт Хельме с президентом, споры вокруг памятника Яаку Йоале

Предложение Партии реформ: должна ли Эстония входить в состав России?

Поправки к проекту референдума о браке трех членов фракции Партии реформ в Рийгикогу, в которых задается вопрос о включении в состав России, подвергается критике со стороны коалиционных политиков. Круузе объявил в субботу днем, что он отозвал предложение. Читать далее... Российские СМИ осветили предложение эстонской оппозиции присоединиться к РФ. Читать далее...

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было более 60 человек

Пассажирский самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в субботу, 9 января, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Читать далее...

Коронавирус настиг еще 556 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 556, то есть 10,4% от общего количества тестов. Скончались пять человек. Читать дальше...

В Эстонии вакцинировано уже более 10 000 человек

За первые две недели 10 197 человек получили первую дозы вакцины от COVID-19 в Эстонии. Вчера, 8 января, было вакцинировано 2225 человек. Вакцинация проведена в сотне учреждений здравоохранения и социального обеспечения по всей Эстонии. Читать дальше...

Для жильцов сгоревшего в Маарду социального дома собирали необходимое всей страной

В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме. Люди были эвакуированы, им оказали необходимую помощь и предоставили временный кров, однако люди, бежавшие из горящего здания, оставили там и все свои вещи. Читать далее... Подробности пожара: местные жители помогали выводить из горящего здания людей, всех пострадавших уже выписали из больницы. Читать далее...

ФОТО 〉 Опасная гора привлекает жителей Таллинна: обустроить там безопасный горнолыжный склон так просто нельзя

После сообщения, что управа района Нымме установила на склоне таблички, предупреждающие о том, что кататься на санках с горы Ванака опасно, на странице управы в соцсетях был поднят вопрос, почему там нельзя построить горнолыжный склон. Читать далее...

Электросамокаты и автохлам мешают уборке улиц от снега

Оставленные в сугробах электросамокаты и припаркованный на улицах автохлам мешают уборке снега. По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в Таллинне из-за припаркованных транспортных средств в некоторых местах невозможно производить уход за дорогами в полном объеме. Читать дальше...

Президент Кальюлайд призвала лидеров партий обсудить политическую ситуацию

На следующей неделе президент Керсти Кальюлайд встретится с руководителями всех парламентских партий и фракций Рийгикогу, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможности сотрудничества политических партий. Читать дальше...

«У неадекватности есть имя и лицо»: Мартин Хельме отклонил предложение президента Кальюлайд о встрече