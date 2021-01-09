Картина дня: авиакатастрофа, предложение реформистов о присоединении к РФ, конфликт Хельме с президентом, споры вокруг памятника Яаку Йоале
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 января.
Поправки к проекту референдума о браке трех членов фракции Партии реформ в Рийгикогу, в которых задается вопрос о включении в состав России, подвергается критике со стороны коалиционных политиков. Круузе объявил в субботу днем, что он отозвал предложение. Читать далее... Российские СМИ осветили предложение эстонской оппозиции присоединиться к РФ. Читать далее...
Пассажирский самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в субботу, 9 января, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 556, то есть 10,4% от общего количества тестов. Скончались пять человек. Читать дальше...
За первые две недели 10 197 человек получили первую дозы вакцины от COVID-19 в Эстонии. Вчера, 8 января, было вакцинировано 2225 человек. Вакцинация проведена в сотне учреждений здравоохранения и социального обеспечения по всей Эстонии. Читать дальше...
В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме. Люди были эвакуированы, им оказали необходимую помощь и предоставили временный кров, однако люди, бежавшие из горящего здания, оставили там и все свои вещи. Читать далее... Подробности пожара: местные жители помогали выводить из горящего здания людей, всех пострадавших уже выписали из больницы. Читать далее...
После сообщения, что управа района Нымме установила на склоне таблички, предупреждающие о том, что кататься на санках с горы Ванака опасно, на странице управы в соцсетях был поднят вопрос, почему там нельзя построить горнолыжный склон. Читать далее...
Оставленные в сугробах электросамокаты и припаркованный на улицах автохлам мешают уборке снега. По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в Таллинне из-за припаркованных транспортных средств в некоторых местах невозможно производить уход за дорогами в полном объеме. Читать дальше...
На следующей неделе президент Керсти Кальюлайд встретится с руководителями всех парламентских партий и фракций Рийгикогу, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможности сотрудничества политических партий. Читать дальше...
Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме отклонил предложение президента Керсти Кальюлайд о встрече. Он счел неподобающим приглашать на встречу под одним предлогом, а в действительности преследовать другую цель. Читать дальше...
На этой неделе правительство Эстонии решило присоединиться к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года. Это означает, что теперь эстонские водительские права будут признаваться еще в 39-и странах. Заявление на получение новых международных водительских прав можно будет подать в Департамент транспорта начиная с мая этого года. Читать дальше...
На сайте горнолыжного центра Вяйке-Мунамяги вывешено предупреждение, информирующее о рекордно высоких ценах на билеты и возможной приостановке продажи билетов. Цены на билеты подняли и другие горнолыжные курорты. По мнению клиентов, повышение цены не оправдано. Читать дальше...
У каждой профессии свои проблемы, говорит скульптор Мати Кармин - автор памятника Яаку Йоале, который недавно установлен в Вильянди и уже успел подвергнуться критике. Но критиковать легко, особенно тем, кто никогда ничего не делал сам, продолжает он. Читать дальше...
Количество мошенничества, совершаемых в интернете и по телефону, в последние годы быстро растет. Обманывающие эстонцев мошенники, в основном, действуют из-за границы - зачастую с этой целью действуют крупные колл-центров, состоящие из сотен людей. Читать дальше...
Безусловно, самым главным событием недели стала гибель 36-летней Полины, застреленной соседом на глазах у собственных маленьких детей. Как сказал префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани — это необратимая трагедия как минимум двух семей, но это и трагедия всего нашего общества. Читать дальше...
Новый год на мировой арене начался с события совершенно сумасшедшего: сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где заседает Конгресс — один из трех высших федеральных органов государственной власти — и устроили там погром. Идейным вдохновителем мятежа стал, разумеется, сам Трамп. Читать дальше...
11-миллионный Шицзячжуан и соседний Синтай из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией изолированы от остальной страны. С этими городами северной провинции КНР Хэбэй прервано автомобильное и другое транспортное сообщение, жителям посоветовали сидеть дома и покидать населенные пункты только в случае крайней необходимости. Читать дальше...