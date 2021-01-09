Картина дня: Хельме конфликтует с президентом, лыжные центры задирают цены, памятник Яаку Йоале вызывает споры

Коронавирус настиг еще 556 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5348 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 556, то есть 10,4% от общего количества тестов. Скончались пять человек. Читать дальше...

В Эстонии вакцинировано уже более 10 000 человек

За первые две недели 10 197 человек получили первую дозы вакцины от COVID-19 в Эстонии. Вчера, 8 января, было вакцинировано 2225 человек. Вакцинация проведена в сотне учреждений здравоохранения и социального обеспечения по всей Эстонии. Читать дальше...

Электросамокаты и автохлам мешают уборке улиц от снега

Оставленные в сугробах электросамокаты и припаркованный на улицах автохлам мешают уборке снега. По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в Таллинне из-за припаркованных транспортных средств в некоторых местах невозможно производить уход за дорогами в полном объеме. Читать дальше...

Президент Кальюлайд призвала лидеров партий обсудить политическую ситуацию

На следующей неделе президент Керсти Кальюлайд встретится с руководителями всех парламентских партий и фракций Рийгикогу, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможности сотрудничества политических партий. Читать дальше...

«У неадекватности есть имя и лицо»: Мартин Хельме отклонил предложение президента Кальюлайд о встрече

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме отклонил предложение президента Керсти Кальюлайд о встрече. Он счел неподобающим приглашать на встречу под одним предлогом, а в действительности преследовать другую цель. Читать дальше...

Скоро эстонские водительские права будут признаваться еще в 39 странах

На этой неделе правительство Эстонии решило присоединиться к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года. Это означает, что теперь эстонские водительские права будут признаваться еще в 39-и странах. Заявление на получение новых международных водительских прав можно будет подать в Департамент транспорта начиная с мая этого года. Читать дальше...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН 〉 Лыжные курорты Эстонии задрали цены до потолка, клиенты негодуют

На сайте горнолыжного центра Вяйке-Мунамяги вывешено предупреждение, информирующее о рекордно высоких ценах на билеты и возможной приостановке продажи билетов. Цены на билеты подняли и другие горнолыжные курорты. По мнению клиентов, повышение цены не оправдано. Читать дальше...

Создатель памятника Яаку Йоале: если не нравится, ходите по другой улице!

У каждой профессии свои проблемы, говорит скульптор Мати Кармин - автор памятника Яаку Йоале, который недавно установлен в Вильянди и уже успел подвергнуться критике. Но критиковать легко, особенно тем, кто никогда ничего не делал сам, продолжает он. Читать дальше...

Схемы становятся все изощренней: в прошлом году добычей мошенников стали 12 миллионов евро

Количество мошенничества, совершаемых в интернете и по телефону, в последние годы быстро растет. Обманывающие эстонцев мошенники, в основном, действуют из-за границы - зачастую с этой целью действуют крупные колл-центров, состоящие из сотен людей. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Трагедия на Юмера как образец страшных последствий одиночества

Безусловно, самым главным событием недели стала гибель 36-летней Полины, застреленной соседом на глазах у собственных маленьких детей. Как сказал префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани — это необратимая трагедия как минимум двух семей, но это и трагедия всего нашего общества. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Как Трамп повел войска на Капитолий

Новый год на мировой арене начался с события совершенно сумасшедшего: сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где заседает Конгресс — один из трех высших федеральных органов государственной власти — и устроили там погром. Идейным вдохновителем мятежа стал, разумеется, сам Трамп. Читать дальше...

В Китае закрыли на карантин 11-миллионный город из-за вспышки COVID-19