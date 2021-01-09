Приспособившись к условиям пандемии, латвийское госпредприятие VNĪ в 2020 году завершило строительные работы на семнадцати важных объектах развития с совокупным бюджетом 29,5 миллиона евро.

Наиболее масштабным из них стало переоборудование старинного здания полиции на бульваре Аспазияс, 7, в Риге для нужд прокуратуры: теперь по одному адресу находятся девять ее структурных подразделений, сообщил председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич.

Преобразование старинного здания полиции на бульваре Аспазияс, 7, для нужд прокуратуры ФОТО: VNĪ

В конце года завершились работы по восстановлению фасадов Музея фармацевтики и Музея истории Риги и мореходства, популярного выставочного зала Arsenāls, а также таких объектов государственного значения, как здание Министерства экономики на ул. Бривибас, 55, и здание Бюро омбудсмена на ул. Базницас, 25, в Риге.

Музей истории Риги и мореходства ФОТО: VNĪ

Министерство экономики на ул. Бривибас, 55 ФОТО: VNĪ

Реализовано три проекта повышения энергоэффективности: в юрмальской резиденции президента государства, здании Национального архива Латвии в Даугавпилсе и в Даугавпилсской музыкальной средней школе имени Станислава Брока, что позволило создать здоровую и безопасную среду для более чем 450 учащихся, а также около 150 педагогов и технических работников.

Юрмальская резиденция президента Латвии ФОТО: VNĪ

В январе будет сдано в эксплуатацию здание углубленного таможенного досмотра в рамках модернизации наиболее загруженного пункта перехода на границе Латвии и России "Терехово", а также завершится обновление фасада здания KNAB в Риге на ул. Цитаделес, 1.

Пункт перехода на границе Латвии и России "Терехово" ФОТО: VNĪ

"На отдельных объектах мы решаем вопросы, связанные с изменениями в поставках материалов, которые вызваны чрезвычайной ситуацией, а также с продлением сроков согласования в связи с переходом других служб и учреждений на чрезвычайный режим работы, что привело к небольшому смещению графиков выполнения работ. Строительный надзор над крупнейшими объектами развития осуществляют наши собственные внутренние специалисты, благодаря чему VNĪ и государство добиваются большей уверенности в ходе выполнения строительных работ и качестве документации, что в целом обеспечивает финансовую выгоду и лучший результат", – отметил Гришкевич.

Чтобы свести к минимуму влияние на трудоустройство и в то же время обеспечить безопасность рабочей среды, в условиях пандемии на стройплощадках проводятся информационные мероприятия для работников, обеспечивается соблюдение требований гигиены и дезинфекции. "Для отрасли и экономики государства в целом важно, чтобы VNĪ как крупнейший в стране заказчик строительных работ обеспечивало возможность работы и государственный заказ. В будущее мы смотрим с оптимизмом – объем строительных заказов в ближайшие годы сохранится", – пояснил Гришкевич.

В прошлом году начат ряд проектов восстановления, наиболее заметными из которых являются:

строительство в здании конвента (кастеллы) Рижского замка, где в ходе работ до конца 2024 года планируется обновить выставочные и рабочие помещения Национального музея истории Латвии;

работы в здании Министерства здравоохранения на ул. Бривибас, 72, бывшем здании таможни на ул. Кришьяна Валдемара, 1,

проектировочные работы по восстановлению концертного зала Lielā ģilde и переоборудованию дома Гутшмитов в Вентспилсе для нужд пяти государственных и муниципальных учреждений.

Музей фармацевтики ФОТО: VNĪ

Прошлым летом произошел поворот в строительстве Нового Рижского театра, и VNĪ полно решимости передать обществу в 2022 году современный театр европейского уровня.

Кроме того, сейчас вышли на финишную прямую строительные работы в комплексе Музея оккупации, который планируется сдать весной. Одновременно в сотрудничестве с Рижским самоуправлением будет благоустроена прилегающая к комплексу музея территория – площадь Стрелков. В начале нового года планируется объявить строительный конкурс на переоборудование старинного дома на ул. Марсталю, 6, для обустройства экспозиции Музея литературы и музыки.

Рига. ФОТО: VNĪ

Ряд объектов недвижимости в Риге еще ожидают восстановления, будучи зарезервированными для выполнения культурной функции в государственных целях, например, объекты на бульваре Кронвалда, 6, и площади Пилс, 2. Их восстановление будет оправданно с рациональной и хозяйственной точки зрения, только когда станет ясно дальнейшее применение – пользователи данных зданий и их потребности.

Новая реальность в строительстве тесно связана с дигитализацией отрасли. Система информационного моделирования сооружений (BIM) уже оказала трансформирующее влияние на строительную практику в ряде стран Европы, оцифровывая повседневные задачи и обеспечивая финансовые и качественные преимущества. VNĪ как наиболее активный заказчик в публичном секторе ощущает свою ответственность за дигитализацию строительства в данном секторе и активно работает над развитием BIM в Латвии. Начало прошлого года ознаменовалось внедрением требований BIM в новые строительные закупки. Сейчас ведется разработка четырех моделей BIM для концертного зала Lielā ģilde, кастеллы Рижского замка, Нового Рижского театра и старинного дома Гутшмитов в Вентспилсе.

"В сотрудничестве с Министерством экономики и Латвийским государственным стандартом мы стали пионерами в стране – разработали основные принципы BIM и активно делимся своими знаниями, участвуем в семинарах и организуем их. Преимущества BIM включают в себя более мудрое планирование и организацию строительных проектов, а также более устойчивое управление недвижимой собственностью в будущем. Иными словами, это более продуманное и эффективное расходование государственных финансов", – заключил Гришкевич.