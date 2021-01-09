Фото ⟩ Под лавину в Норильске попала целая семья, выжил только один ребенок

Под снежными завалами обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был найден живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

Фото с места событий. ФОТО: IRINA YARINSKAYA/AFP

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело. В настоящее время поисковые работы на месте схода лавины завершены.

Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибших.

Фото с места событий. ФОТО: IRINA YARINSKAYA/AFP

Кроме того, как сообщается на сайте мэрии города, комиссия по чрезвычайным ситуациям Норильска запретила жителям посещать гору Отдельную и ущелье реки Талнах из-за возможной опасности схода новых лавин.

Также она приняла решение обесточить территорию туркомплекса "Гора Отдельная", где сошла лавина. Было решено установить полицейские посты и информационно-запрещающие знаки для пресечения возможного проникновения людей на эту территорию.