Фото ⟩ Под лавину в Норильске попала целая семья, выжил только один ребенок
В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, Россия, где находились люди.
В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, Россия, где находились люди.
Под снежными завалами обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был найден живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.
В связи с трагедией возбуждено уголовное дело. В настоящее время поисковые работы на месте схода лавины завершены.
Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибших.
Кроме того, как сообщается на сайте мэрии города, комиссия по чрезвычайным ситуациям Норильска запретила жителям посещать гору Отдельную и ущелье реки Талнах из-за возможной опасности схода новых лавин.
Также она приняла решение обесточить территорию туркомплекса "Гора Отдельная", где сошла лавина. Было решено установить полицейские посты и информационно-запрещающие знаки для пресечения возможного проникновения людей на эту территорию.
В Норильске 10 января объявлено днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы "Отдельная", сообщается на сайте мэрии города.