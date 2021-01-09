Фото и видео ⟩ Депутатам выключили микрофоны: оппозиция ушла с заседания конституционной комиссии Рийгикогу

Заместитель председателя комиссии, социал-демократ Лаури Ляэнеметс вчера сообщил, что уходит в отставку, что автоматически вызывает необходимость выбрать нового председателя.

Ляэнеметс объяснил, что его цель — снять с должности входящего в партию EKRE председателя комиссии Анти Пооламетса.

Для выбора новых председателя и заместителя членам комиссии надо было собраться сегодня.

Хотя Пооламетс вчера сообщил, что сегодня нет в планах заслушивать предложения об изменениях, за двадцать минут до выборов было принято иное решение. Сегодня все-таки будут заслушаны объяснения реформистов.

Но реформисты вчера отправились спать со знанием того, что сегодня они не смогут высказаться о своих предложениях. По словам Каи Каллас, члены их фракции за такое короткое время не смогут прийти представить свои поправки.

В качестве заместителя Марии Юферевой-Скуратовски (Центристская партия) сегодня в заседании принимает участие Тынис Мёльдер. По его словам, происходящее в последние дни в парламенте никому не делает чести.

Postimees спросил у Мёльдера, считает ли Центристская партия правильной подобную тактику устранения обструкции. По его словам, оппозиции и коалиции следует найти точки соприкосновения, чтобы все члены Рийгикогу могли представить свои поправки так, чтобы в то же время работа парламента могла продолжаться.

«Это было решение комиссии установить время для какого-либо производства. Если большинство комиссии придерживается такого решения, то, по крайней мере, всем членам Рийгикогу была предоставлена ​​возможность внести свои поправки, и я думаю, что это разумный подход », - прокомментировал тактику Анти Пооламетса Мёльдер.

Конституционная комиссия продолжила заседание дистанционно.

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, Пооламетс отключил все микрофоны так, что их может включить только сам Пооламетс. «Ни одному представителю оппозиции слово не дадут, тем более нельзя сказать, если наши микрофоны выключены, что мы можем представить свои поправки», - сказала в начале заседания Кая Каллас.

По словам Каллас и Ляэнеместа, они не видели смысла продолжать участвовать в заседании и ушли. Шесть депутатов коалиции продолжили заседание.

По мнению Пооламетса, всем представителям оппозиции была дана возможность говорить, но они не пожелали ей воспользоваться. Председатель комиссии добавил, что до семи часов депутатов будут ждать, чтобы они представили свои предложения.

Заместитель председателя партии «Отечество» Хейки Хепнер также не увидел проблемы в проведении собрания и считает, что выключение микрофонов было необходимо для обеспечения порядка.