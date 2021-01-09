Сб, 9.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Опасная гора привлекает жителей Таллинна: обустроить там безопасный горнолыжный склон так просто нельзя
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Фото ⟩ Опасная гора привлекает жителей Таллинна: обустроить там безопасный горнолыжный склон так просто нельзя

Гора Ванака.

ФОТО: Sander Ilvest

После сообщения, что управа района Нымме установила на склоне таблички, предупреждающие о том, что кататься на санках с горы Ванака опасно, на странице управы в соцсетях был поднят вопрос, почему там нельзя построить горнолыжный склон, пишет Postimees.

Находящаяся в Таллинне гора Ванака предлагает катающимся на санках веселье и адреналин, но в то же время там легко могут произойти несчастные случаи. В пятницу на месте дежурили также спасатели-добровольцы. В четверг на горе были установлены предупреждающие знаки, а сейчас местные жители обсуждают, почему вместо этого там не оборудуют горнолыжный склон.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, предварительно для этой территории был подготовлен эскиз для строительства горнолыжного склона, но в этом случае необходимо соблюдать требования как правил охраны ландшафтного заказника Нымме-Мустамяэ, так и тематической планирования.

«Горнолыжному центру для функционирования нужно здание и тогда нужно делать скважину. Управа района Нымме в сотрудничестве с фондом Eesti Terviserajad также представила эти планы Департаменту окружающей среды и министерству, но работы не были согласованы», - сказала она.

Шиллис добавила, что с помощью предупреждающих знаков управа хотела обратить внимание людей на безопасность, чтобы оповестить о необходимости носить шлем и проверять при катании на санках, свободна ли гора.

«Управа района Нымме никому не запрещает кататься с горы Ванака. Это и не входит в нашу компетенцию, поскольку территория принадлежит RMK», - объяснила она.

Она также отметила, что в Нымме есть несколько мест для безопасного катания: зоны троп здоровья Ильмаризе, Ламека, в парке Вабадузе, лесопарке Яннсени.

Напомним, что на горе Ванака 3 января женщина получила травму позвоночника во время катания на санках, 4 января на склоне столкнулись два лыжника и 6 января травмы получил еще один человек, катавшийся на санках.

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