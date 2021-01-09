Фото ⟩ Опасная гора привлекает жителей Таллинна: обустроить там безопасный горнолыжный склон так просто нельзя

Находящаяся в Таллинне гора Ванака предлагает катающимся на санках веселье и адреналин, но в то же время там легко могут произойти несчастные случаи. В пятницу на месте дежурили также спасатели-добровольцы. В четверг на горе были установлены предупреждающие знаки, а сейчас местные жители обсуждают, почему вместо этого там не оборудуют горнолыжный склон.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, предварительно для этой территории был подготовлен эскиз для строительства горнолыжного склона, но в этом случае необходимо соблюдать требования как правил охраны ландшафтного заказника Нымме-Мустамяэ, так и тематической планирования.

«Горнолыжному центру для функционирования нужно здание и тогда нужно делать скважину. Управа района Нымме в сотрудничестве с фондом Eesti Terviserajad также представила эти планы Департаменту окружающей среды и министерству, но работы не были согласованы», - сказала она.

Шиллис добавила, что с помощью предупреждающих знаков управа хотела обратить внимание людей на безопасность, чтобы оповестить о необходимости носить шлем и проверять при катании на санках, свободна ли гора.

«Управа района Нымме никому не запрещает кататься с горы Ванака. Это и не входит в нашу компетенцию, поскольку территория принадлежит RMK», - объяснила она.

Она также отметила, что в Нымме есть несколько мест для безопасного катания: зоны троп здоровья Ильмаризе, Ламека, в парке Вабадузе, лесопарке Яннсени.