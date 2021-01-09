Фирма Bolt быстро откликнулась на призыв МуПо убрать свои самокаты с улиц Таллинна

«Пользователи самокатов нередко оставляют их в самых произвольных местах, часто даже посреди тротуара. С приходом зимы и снегопадами самокаты стали серьезным препятствием как для пешеходов, так и для предприятий по расчистке улиц от снега, - пояснил заведующий департаментом полиции Айвар Тоомпере. - В своем письме мы попросили фирму Bolt как можно скорее убрать с улиц из-под снега оставленные на тротуарах самокаты. Водители снегоуборочной техники могут не заметить лежащий в сугробе самокат и просто сломать его».

По словам Тоомпере, фирма Bolt на удивление быстро отреагировала на просьбу и убрала с улиц оказавшиеся под снегом самокаты. Теперь, если на улицах Таллинна и встретятся самокаты в сугробах, это будут самокаты уже какой-нибудь другой фирмы, добавил Тоомпере.