Галерея ⟩ Модные апартаменты в темных тонах с классическими акцентами для творческой семьи

Софи и Эдуар еще несколько лет назад жили в Париже, но недавно решили открыть собственный бизнес в Бордо, куда и переехали с детьми. Эти апартаменты в доме XIX века были, наверное, десятой по счету квартирой в списке предназначенных для просмотра объектов, но жилье понравилось с первого взгляда. И это несмотря на все те усилия, которые явно требовались, чтобы превратить квартиру в модный и комфортный дом для всех членов семьи. Нужно сказать, что хозяева не побоялись смелых темных оттенков в оформлении, которые выгодно подчеркнули классическую лепнину и другие достоинства пространства.