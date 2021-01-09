Фото ⟩ В Силламяэ продается "Родина"

Кинотеатр «Родина» в Силламяэ был построен по проекту ленинградских архитекторов. Фасад проектировал архитектор Стенюшин, внутреннее оформление – архитектор Куренной. Торжественное открытие состоялось 1 мая 1955 года при огромном стечении народа, пишет sillamae.ee.

ФОТО: KV.EE

Кинотеатр построен в стиле неоклассицизм с присущими сталинской архитектуре украшениями на фасаде. Внутри он тоже был красив: хрустальные люстры в фойе и зрительных залах, на потолке и стенах - красочные панно, художественная лепка. На втором этаже здания был расположен ресторан, танцевальный зал, где часто выступали духовой оркестр и местные певцы. В подвале находился тир.

Интерьер кинотеатра "Родина". Наши дни. ФОТО: KV.EE

В кинотеатре каждый день проводили по шесть сеансов. Кинофильмы привозили из столичного кинопроката. Первым зарубежным фильмом, показанным в кинотеатре, стал «Тарзан».

Здание продается целиком и полностью как коммерческая площадь. Общая площадь двухэтажного здания 3294 м2 двухэтажное здание. На первом этаже - два больших одинаковых зала с потолками высотой 11,2 метра. Общая площадь второго этажа - 307,9 м2. Вся имеющаяся в здании мебель входит в цену. Торг уместен.