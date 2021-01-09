Сб, 9.01.2021
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Таави Тийльманн
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Видео ⟩ Дети съехали с горки и врезались в автомобиль

Читатель Tartu Postimees прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, что один водитель припарковал свой автомобиль за Аннелиннаской гимназией прямо под горкой, с которой катаются дети. 

На видео заснято, что дети катятся с горки и врезаются в припаркованный автомобиль.

Автор видео рассказала, что ее обеспокоил не только сегодняшний инцидент, но и то, что машины часто паркуются на зеленой зоне за Аннелиннаской гимназией, где на самом деле оставлять машины нельзя. Автомобили меняются, но ситуация повторяется.

Автомобили припаркованы прямо перед горкой. Фото сделано 9 января. 

ФОТО: Lugeja foto

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