Видео ⟩ Дети съехали с горки и врезались в автомобиль

На видео заснято, что дети катятся с горки и врезаются в припаркованный автомобиль.

Автор видео рассказала, что ее обеспокоил не только сегодняшний инцидент, но и то, что машины часто паркуются на зеленой зоне за Аннелиннаской гимназией, где на самом деле оставлять машины нельзя. Автомобили меняются, но ситуация повторяется.