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Один из полицейских, охранявших здание Капитолия США в день, когда туда ворвались сторонники Дональда Трампа, скончался от ран, полученных в ходе противостояния. Би-би-си попыталась разобраться, как протестующие смогли так легко проникнуть в здание, где заседали члены конгресса США, и почему полиция так долго не могла восстановить контроль над ситуацией.

Больше всего вопросов сейчас к полиции Капитолия - это специальное подразделение, главной задачей которого является охрана здания американского конгресса. В отряде служат более 2 тыс. человек, каждый из которых прошел особую подготовку и "заточен" именно на охрану государственных деятелей и объектов. Погибший полицейский служил как раз в этом подразделении, еще 13 сотрудников спецслужбы были ранены.

Пока сторонники Трампа штурмовали здание, члены конгресса вынуждены были прятаться в одной из комнат Капитолия, затем их эвакуировали в безопасное место. Полиции потребовалось около трех часов, чтобы очистить Капитолий от протестующих и восстановить контроль над комплексом.

В ходе столкновений - помимо уже упомянутого сотрудника полиции - погибли четыре сторонника Трампа. Одну из протестующих застрелил полицейский, другие скончались от внезапных проблем со здоровьем. Например, один из ворвавшихся в Капитолий не пережил сердечный приступ.

Внезапное нападение, о котором говорили заранее

Сторонники Трампа заранее запланировали митинг в Вашингтоне на день, когда конгресс должен был собраться и засвидетельствовать победу Байдена на выборах президента страны.

Getty Images Некоторые протестующие пришли в Капитолий в заранее подготовленных костюмах

На протяжении последних двух месяцев проигравший выборы Дональд Трамп постоянно говорил о том, что результаты голосования сфальсифицированы, но при этом не приводил никаких веских доказательств.

Риторика сторонников Трампа постепенно становилась все более резкой, отметил в интервью Би-би-си профессор Клиффорд Стот, опубликовавший несколько научных работ в области психологии группового насилия и хулиганства. В соцсетях и на онлайн платформах, используемых радикальными сторонниками Трампа, все чаще появлялись комментарии с поддержкой насилия в отношении оппонентов Трампа в конгрессе.

Как отмечает профессор Стотт, в день штурма Капитолия сторонники Трампа были крайне воодушевлены. "У этой толпы была очень четкая цель. Они были движимы идеей, что их действия законны. У них было впечатление, что президент - как их главнокомандующий - санкционировал их действия", - говорит эксперт.

Некоторые очевидно готовились к этому штурму заранее. На кадрах из Капитолия есть люди, пришедшие с нашивками "сделаем Америку снова великой: гражданская война. 6 января 2021 года".

Важно отметить, что охрана Капитолия, где заседает конгресс США, принципиально отличается от того, как охраняют Белый дом, в котором живет и работает президент.

Попасть в Белый дом без специального разрешения нереально. А вот зайти в конгресс обычно может практически любой желающий. Для этого не нужно никаких спецпропусков - посетителям достаточно только пройти через рамку металлоискателя и подвергнуться небольшому досмотру, примерно как на входе в аэропорт. Пояснять причины визита не нужно. Считается, что у американских избирателей есть право посещать здание, где избранные ими члены конгресса решают судьбу законов страны.

Сейчас из-за пандемии коронавируса Капитолий был закрыт для посещений. Но усиливать охрану здания не стали.

Сбой в системе

События 6 января развивались стремительно. Вскоре после выступления президента США Дональда Трампа тысячи его сторонников двинулись в сторону Капитолия.

Полиция в Капитолии Reuters Все сотрудники полиции Капитолия прошли спецподготовку и были обучены охране государственных зданий и членов Конгресса

Сейчас аналитики отмечают следующие недоработки и просчеты в обеспечении безопасности Капитолия:

ФБР изначально недооценило число протестующих. Правоохранители ожидали, что поддержать Трампа придет около 20 тыс. человек. В итоге в Вашингтоне собралась толпа в два раза больше этого.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, за несколько часов до начала беспорядков ФБР и Национальная гвардия США предлагали выделить свои подразделения для охраны конгрессменов. Полиция Капитолия отказалась от этой помощи.

Полиция Капитолия не пыталась удержать свои позиции ни по периметру, ни у самого здания Капитолия, когда там появились сторонники Трампа. Более того, в сети есть кадры, на которых видно, что полицейский как будто поощряет толпу, сносящую ограждения и идущую к конгрессу.

Когда протестующие ворвались в Капитолий, полиция вела себя с ними довольно сдержанно. На кадрах, снятых через несколько часов после начала беспорядков, видно, как полиция спокойно выводит протестующих из здания - некоторым даже помогали спуститься по лестнице и придерживали входные двери. По сети разошлось видео, в котором полицейский позирует для селфи с протестующим.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Исполняющий обязанности генерального прокурора США запоздал с приказом ввести в Капитолий элитные подразделения ФБР.

"По-видимому, полиция никак не готовилась к обострению ситуации со стороны сторонников Трампа, - сказал Стотт, работающий советником правительства Великобритании по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях. - Именно неспособность [силовиков] предсказать развитие событий привела к тому, что они оказались не готовы к тому, что произошло".

Стотт отмечает, что в Вашингтоне за охрану общественного порядка отвечает сразу несколько ведомств с разными центрами управления, и это может вносить сумятицу в ответственные моменты.

Двойные стандарты?

Действия полиции Капитолия 6 января сильно отличались от того, как правоохранители реагировали на протесты сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") в прошлом году. Летом митинги сторонников BLM в США разгоняли при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.

EPA

Избранный президент США Джо Байден заявил, что страна стала свидетелем применения двойных стандартов. "Уверен, что если бы вчера протестовала группа чернокожих людей, с ними обращались бы очень-очень по-другому, совсем не так, как с толпой головорезов, штурмовавших Капитолий, - отметил Байден. - И это неприемлемо, совершенно неприемлемо".

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатус высказал версию о том, что, возможно, полиция Капитолия изначально получила установку действовать мягко, чтобы сторонники Трампа не могли затем позиционировать своих сторонников, пострадавших в ходе столкновений, как мучеников.

Игнатус также отмечает, что если бы стычки с полицией привели к массовому насилию, то у Трампа могли бы появиться формальные основания для того, чтобы задействовать Закон о восстании. Он дает президенту США право использовать армию на территории страны для предотвращения беспорядков и подавления восстания. В этом случае Трамп мог бы ввести военное положение и, по сути, отменить результаты выборов в США.

Как полиция отреагировала на критику?

По официальным данным, более 50 сотрудников полиции Капитолия были ранены в ходе столкновений с протестующими.

"За 30 лет работы в правоохранительных органах в Вашингтоне я не видел ничего похожего на это жестокое нападение на Капитолий США", - сказал в четверг начальник полиции Капитолия Стивен Санд. В пятницу стало известно, что он уходит в отставку.