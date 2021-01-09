Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа: в случае успеха он не сможет больше выдвигаться в президенты

В палате представителей надеются, что Трамп немедленно покинет должность, заявила спикер Нэнси Пелоси. В противном случае она поручила комитету по регламенту быть готовым задействовать положения 25-й поправки к Конституции США об отстранении президента, если он "не в состоянии исполнять свои права и обязанности". При таком сценарии полномочия главы государства переходят вице-президенту. Занимающий этот пост Майкл Пенс, по данным американских СМИ, против этого варианта, пишет Newsru.

Под предложением об импичменте подписались более 150 членов палаты представителей. Демократы обвиняют Трампа в том, что он своими заявлениями спровоцировал вторжение в Капитолий, поставил под угрозу безопасность США и органов власти, честность демократической системы, вмешался в процесс мирной передачи власти и подорвал доверие к себе как к президенту.

Если палата представителей запустит процесс импичмента, Трамп станет первым президентом в истории США, которого дважды пытались отстранить от власти таким образом. Чтобы объявить импичмент, палате представителей потребуется набрать простое большинство голосов, сенату - две трети голосов.

Главным практическим последствием этой процедуры для Трампа может стать запрет на дальнейшее занятие федеральных должностей, поясняет The Bell. таким образом, он не сможет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

По данным CNN, идею импичмента Трампа поддерживает все больше его однопартийцев. Для успеха импичмента необходимо, чтобы его поддержали не менее 17 республиканцев, однако это маловероятно.

Первой республиканкой в Конгрессе, публично призвавшей Трампа уйти в отставку, стала сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски. "Я хочу, чтобы он ушел. Он нанес достаточно ущерба", - заявила политик.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что верхняя палата Конгресса сможет начать рассмотрение материалов об импичменте Трампа не раньше 19 января, то есть за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Сами слушания теоретически смогут начаться уже после того, как Трамп покинет Белый дом. Чтобы созвать сенат раньше 19 января, необходимо согласие всех 100 сенаторов.