Галерея ⟩ В Роосна-Аллику открыли ледяную трассу

Лембит Ныльвак сказал Järva Teataja, что трассу они открыли в субботу, 9 января, утром и уже к обеду так прокатились полсотни автомобилей. «В первый день всего много водителей», - сказал он.

Ныльвак уточнил, что ледяная трасса Роосна-Аллику не только для тех, кто уже мастер в вождении на скользкой дороге, но и для начинающих, которые не чувствуют себя уверенно на дороге в зимних условиях.

На ледяную трассу можно попасть с шоссе Пярну-Раквере. Одновременно на трассу пускают до десяти машин.

На ледяной трассе следует ездить с пристегнутым ремнем безопасности, использовать можно только легальные уличные шины и шипы. Перед выходом на трассу надо очистить подкрылки от соленого снега.