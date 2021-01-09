Сб, 9.01.2021
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Таави Тийльманн
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Видео ⟩ На Украине прогремел взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

На Украине в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе предприятия Лубныгаз в субботу, 9 января. О происшествии сообщила пресс-служба предприятия.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предупредили о возможности аварийных отключений газа. По предварительным данным, происшествие произошло на газораспределительной станции, передает Korrespondent.

На месте происшествия уже работают пожарные и правоохранители. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Причины взрыва устанавливаются.

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