Видео ⟩ На Украине прогремел взрыв на газопроводе
На Украине в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе предприятия Лубныгаз в субботу, 9 января. О происшествии сообщила пресс-служба предприятия.
На Украине в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе предприятия Лубныгаз в субботу, 9 января. О происшествии сообщила пресс-служба предприятия.
"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе предупредили о возможности аварийных отключений газа. По предварительным данным, происшествие произошло на газораспределительной станции, передает Korrespondent.
На месте происшествия уже работают пожарные и правоохранители. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Причины взрыва устанавливаются.