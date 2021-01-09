Сравните: больше всего цены на топливо выросли в Таллинне

Самый дорогой бензин в пятницу был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллинне, самая низкая - в Риге.

На рижских АЗС Circle K бензин 95-ой марки подешевел на 0,8% до 1,179 евро за литр, а стоимость дизтоплива не изменилась - 1,059 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,8% до 1,139 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась - 1,079 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цена бензина 95-ой марки выросла на 9,6% до 1,259 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 11,2% до 1,089 евро за литр.