Галерея ⟩ Завершение рождественских праздников отметили сжиганием старых елок
В субботу в 16 часов в парке за культурным центром Вяндра был зажжен костер из рождественских елей. Так местные жители проводили Рождество, пишет Pärnu Postimees.
В субботу в 16 часов в парке за культурным центром Вяндра был зажжен костер из рождественских елей. Так местные жители проводили Рождество, пишет Pärnu Postimees.
У костра из рождественских елок собралось около 40 человек. Семьи приходили и с маленькими детьми, и с домашними животными.
Десятки нагроможденных елей загорелись не сразу. Сожжение последних деревьев местные жители сопровождали пением.
Члены вяндраского крыла женского народного ополчения Найскодукайтсьяд угостили присутствующих горячим чаем и печеньем.