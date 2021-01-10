Вс, 10.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Эстония
  • Завершение рождественских праздников отметили сжиганием старых елок
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Галерея ⟩ Завершение рождественских праздников отметили сжиганием старых елок

В субботу в 16 часов в парке за культурным центром Вяндра был зажжен костер из рождественских елей. Так местные жители проводили Рождество, пишет Pärnu Postimees.

У костра из рождественских елок собралось около 40 человек. Семьи приходили и с маленькими детьми, и с домашними животными.

Десятки нагроможденных елей загорелись не сразу. Сожжение последних деревьев местные жители сопровождали пением.

Члены вяндраского крыла женского народного ополчения Найскодукайтсьяд угостили присутствующих горячим чаем и печеньем.

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