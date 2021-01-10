Штурмовавшему Капитолий "викингу" в шапке с рогами предъявлены обвинения

Среди тех, кому предъявили обвинения, оказался житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем.

Ему инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.

Ранее власти США задержали 60-летнего Ричарда Барнетта из штата Арканзас. Ему предъявлены обвинения как минимум по трем пунктам: умышленное проникновение, проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также кража государственной собственности.

Его считают тем, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Он сел на кресло политика, закинул ноги на стол и выложил фотографию в интернет. Сообщается, что он украл со стола Пелоси конверт. Однако сам Барнетт не считает это кражей, поскольку он «оставил четвертак».