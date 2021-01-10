Штурмовавшему Капитолий "викингу" в шапке с рогами предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения трем участникам штурма здания конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Минюста страны.
Власти США предъявили обвинения трем участникам штурма здания конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Минюста страны.
Среди тех, кому предъявили обвинения, оказался житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем.
Ему инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.
Ранее власти США задержали 60-летнего Ричарда Барнетта из штата Арканзас. Ему предъявлены обвинения как минимум по трем пунктам: умышленное проникновение, проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также кража государственной собственности.
Его считают тем, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Он сел на кресло политика, закинул ноги на стол и выложил фотографию в интернет. Сообщается, что он украл со стола Пелоси конверт. Однако сам Барнетт не считает это кражей, поскольку он «оставил четвертак».
Толпа ворвалась в здание конгресса 6 января, когда там проходило заседание обеих палат американского парламента. Они должны были формально утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Сторонники действующего президента страны Дональда Трампа, не согласные с результатами голосования, штурмовали Капитолий, в результате чего погибли пять человек, среди них женщина и полицейский.