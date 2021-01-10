Австрийский министр уходит в отставку из-за обвинений в плагиате

Этому предшествовал ряд громких обвинений со стороны 37-летнего специалиста по медиаведению Штефана Вебера, известного в Австрии как "охотник за плагиатом".

В серии публикаций в своем "Блоге за научную честность" Вебер утверждал, что в научных работах Ашбахер содержится плагиат и сфальсифицированные цитаты, а также упрекал ее в недостаточном знании немецкого языка.

Речь шла о ее дипломной работе, написанной в 2006 году в Вене, и о докторской работе, которую Ашбахер защитила в августе 2020 года в Техническом университете Братиславы в Словакии. В качестве доказательства Вебер предлагал отсканированные фрагменты этих работ.

Ашбахер отвергает обвинения

Ашбахер, представляющая правящую консервативную Австрийскую народную партию (ÖVP), членом которой является и канцлер Австрии Себастьян Курц, категорически отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в полном соответствии с необходимыми стандартами. По ее словам, она уходит в отставку, чтобы защитить свою семью от враждебного отношения и оскорблений.