Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти

"После просмотра выступления президента Путина перед прессой и его высказываний по данному вопросу становится совершенно ясно, что российские власти стоят за действиями против Навального, - сказал Хаависто. - Также очевидно, что речь идет о нарушении международного права. Ведь такого яда быть не должно, даже согласно договоренностям, которые заключила сама Россия. Мы здесь говорим о химическом оружии и токсинах, которые нельзя хранить или использовать".