Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти
В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией.
В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией.
Глава МИД заявил, что российские власти стоят за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
"После просмотра выступления президента Путина перед прессой и его высказываний по данному вопросу становится совершенно ясно, что российские власти стоят за действиями против Навального, - сказал Хаависто. - Также очевидно, что речь идет о нарушении международного права. Ведь такого яда быть не должно, даже согласно договоренностям, которые заключила сама Россия. Мы здесь говорим о химическом оружии и токсинах, которые нельзя хранить или использовать".
Как отмечает Хаависто, факт отравления Навального еще больше отдалил ЕС и Россию друг от друга.
"Это событие оказало большое влияние. В ЕС было запланировано проведение переговоров по стратегии и сотрудничеству с Россией в будущем. Конкретно это дело Навального, можно сказать, отравило и эти переговоры", - полагает финский министр.