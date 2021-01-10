Вс, 10.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти
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Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти

Pekka Haavisto

ФОТО: EMMI KORHONEN/AFP

В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией.

Глава МИД заявил, что российские власти стоят за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

"После просмотра выступления президента Путина перед прессой и его высказываний по данному вопросу становится совершенно ясно, что российские власти стоят за действиями против Навального, - сказал Хаависто. - Также очевидно, что речь идет о нарушении международного права. Ведь такого яда быть не должно, даже согласно договоренностям, которые заключила сама Россия. Мы здесь говорим о химическом оружии и токсинах, которые нельзя хранить или использовать".

Как отмечает Хаависто, факт отравления Навального еще больше отдалил ЕС и Россию друг от друга.

"Это событие оказало большое влияние. В ЕС было запланировано проведение переговоров по стратегии и сотрудничеству с Россией в будущем. Конкретно это дело Навального, можно сказать, отравило и эти переговоры", - полагает финский министр.

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