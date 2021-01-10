"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре

Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что "свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми".

"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?" - написал он.

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт президента США @POTUS. А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.