Вс, 10.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре

(FILES) This file photo taken on December 06, 2016 shows Donald Trump Jr. as he walks around Trump Tower in New York. Donald Trump's eldest son on July 10, 2017 admitted meeting a Russian lawyer to get dirt on his father's 2016 rival Hillary Clinton, thrusting the White House deep into another Russia-related scandal. Trump junior confirmed reports that he was on the trail of damaging information on the Democrat vying to become America's first woman president, when he met Natalia Veselnitskaya in June 2016. / AFP PHOTO / Eduardo Munoz Alvarez

ФОТО: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Twitter "наступает" на свободу слова в стране. По его словам, мир смеется над Америкой.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что "свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми".

"Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?" - написал он.

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт президента США @POTUS. А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

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