Вс, 10.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Попытка номер два: в Ыйсмяэ появится центр пляжного спорта с саунами
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Попытка номер два: в Ыйсмяэ появится центр пляжного спорта с саунами

Nädalavahetusel selgitati Viljandi rannas rannakäsipalli Eesti meistreid. Meeste arvestuses läks esikoht Põlva Servitile, kohalik Viljandi HC tuli kolmandaks.

ФОТО: Elmo Riig

На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик, пишет портал DV.ee.

Стоимость центра вместе с саунами составит 9 млн евро.

Много лет по адресу Ыйсмяэ теэ, 130 пустовало старое школьное здание, которое в 2015 году было решено снести. Тогда же городские власти объявили тендер на право застройки участка с целью строительства центра пляжного спорта с возможностью

Первоначальные владельцы фирмы так и не смогли начать строительство: в 2019 году на участке был заложен краеугольный камень, однако дальше дело не продвинулось.

Читайте подробнее на dv.ee.

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