Попытка номер два: в Ыйсмяэ появится центр пляжного спорта с саунами
На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик, пишет портал DV.ee.
На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик, пишет портал DV.ee.
Стоимость центра вместе с саунами составит 9 млн евро.
Много лет по адресу Ыйсмяэ теэ, 130 пустовало старое школьное здание, которое в 2015 году было решено снести. Тогда же городские власти объявили тендер на право застройки участка с целью строительства центра пляжного спорта с возможностью
Первоначальные владельцы фирмы так и не смогли начать строительство: в 2019 году на участке был заложен краеугольный камень, однако дальше дело не продвинулось.
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