Галерея ⟩ На месте крушения индонезийского самолета найдены фрагменты тел
Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших, пишет DW.
Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших, пишет DW.
На месте падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air полиция обнаружила фрагменты тел. Кроме того, в море возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся предположительно к багажу погибших пассажиров, сообщил в воскресенье, 10 января, представитель индонезийской полиции, выступая по местному телевидению.
По его словам, начата работа по идентификации фрагментов тел. Пассажирский самолет Boeing 737-500, следовавший рейсом из Джакарты в Борнео, потерял связь с диспетчерами через четыре минуты после взлета. По словам министра транспорта Индонезии, на борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей.
По данным службы Flightradar24, занимающейся отслеживанием движения самолетов, авиалайнер всего за минуту потерял в высоте более 3000 метров. Как сообщили индонезийские службы спасения, вероятные обломки самолета были найдены в море к северу от столицы страны. По словам главы компании Sriwijaya Air, лайнер был в хорошем состоянии.