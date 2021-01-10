Галерея ⟩ На месте крушения индонезийского самолета найдены фрагменты тел

На месте падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air полиция обнаружила фрагменты тел. Кроме того, в море возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся предположительно к багажу погибших пассажиров, сообщил в воскресенье, 10 января, представитель индонезийской полиции, выступая по местному телевидению.

По его словам, начата работа по идентификации фрагментов тел. Пассажирский самолет Boeing 737-500, следовавший рейсом из Джакарты в Борнео, потерял связь с диспетчерами через четыре минуты после взлета. По словам министра транспорта Индонезии, на борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей.