Sriwijaya Air ФОТО: Gusti Fikri Izzudin Noor / EPA / Scanpix

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, резко потерял высоту и исчез с экранов радаров вскоре после взлета 9 января. Власти Индонезии сообщили, что, возможно, нашли место крушения лайнера, пишет Би-би-си.

На борту находились 50 пассажиров (в том числе 10 детей разного возраста начиная с младенческого) и 12 членов экипажа, сообщила авиакомпания.

Сообщается, что самолет не подавал сигнал бедствия. Власти Индонезии ведут поисково-спасательную операцию.

Местный портал Detik цитирует короткий ответ министра транспорта на просьбу подтвердить информацию о крушении: "Да, это возле острова Мале". Индонезийская армия утром 10 января сообщила, что в воде удалось найти обломки самолета - они находятся на глубине в 23 метра.

Местный рыбак по имени Солихин рассказал Индонезийской службе Би-би-си, что стал свидетелем крушения, и капитан рыболовного судна после этого решил вернуться на берег.

"Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде", - сказал он.

"Это было довольно близко к нам, обломки чуть не попали в лодку", - добавил он.