Вс, 10.01.2021
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Таави Тийльманн
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В Эстонии выявлено еще 429 зараженных коронавирусом, пятеро скончались
Дополнено в 11:32!

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,2% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 236 человек. 188 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 67, в Тартумаа — 35, в Пярнумаа — 17, в Валгамаа — 13, в Рапламаа — восемь, в Вырумаа — семь, в Вильяндимаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Пыльвамаа — четыре, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа — по три, на Хийумаа, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по одному новому случаю коронавирусной инфекции. В случае 22 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,8% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 590 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 784 человека, 4535 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4331 человек, из которых инфицировано 1477 человек.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1672 человек, из которых инфицировано 510 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2904 человек, из которых 1038 человек инфицировано (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

Пятеро умерли

По состоянию на утро 10 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 384 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 18 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 10 человека, трех пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, одного человека перевели в другую больницу.

За сутки скончалось пять человек с коронавирусом: столетняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летняя женщина, 79-летний мужчина и 73-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 283 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1780 случаев заболевания COVID-19 у 1750 человек.

По состоянию на 10 января выздоровело 22 876 человек. Из них истории болезни 17 079 человек (74,7%) завершены, у 5797 человек (25,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 676 920 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 33 516 положительных первичных результатов (4,9% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 10 749 человек

От COVID-19 было вакцинировано 10 749 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 252 955 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2506 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 497.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше времени проводите дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию членам своей семьи.

Известно, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями болеют коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме и вследствие этого с большей вероятностью будут нуждаться в больничном лечении. Нужно приложить все усилия, чтобы их не заразить. Давайте постараемся больше общаться по телефону или через интернет и сократить прямые физические контакты.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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