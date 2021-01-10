В Эстонии выявлено еще 429 зараженных коронавирусом, пятеро скончались

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 236 человек. 188 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 67, в Тартумаа — 35, в Пярнумаа — 17, в Валгамаа — 13, в Рапламаа — восемь, в Вырумаа — семь, в Вильяндимаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Пыльвамаа — четыре, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа — по три, на Хийумаа, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по одному новому случаю коронавирусной инфекции. В случае 22 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,8% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 590 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 784 человека, 4535 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4331 человек, из которых инфицировано 1477 человек.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1672 человек, из которых инфицировано 510 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2904 человек, из которых 1038 человек инфицировано (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

Пятеро умерли

По состоянию на утро 10 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 384 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 18 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 10 человека, трех пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, одного человека перевели в другую больницу.

За сутки скончалось пять человек с коронавирусом: столетняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летняя женщина, 79-летний мужчина и 73-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 283 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1780 случаев заболевания COVID-19 у 1750 человек.

По состоянию на 10 января выздоровело 22 876 человек. Из них истории болезни 17 079 человек (74,7%) завершены, у 5797 человек (25,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 676 920 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 33 516 положительных первичных результатов (4,9% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 10 749 человек

От COVID-19 было вакцинировано 10 749 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.