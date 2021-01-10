Имейте в виду ⟩ Выплаты компенсации по временной нетрудоспособности будут задерживаться

«Выплата компенсации задерживается в связи с налоговой и таможенной обработкой 2020 налоговых деклараций. Больничная касса начнет выплачивать компенсации, когда Налогово-таможенный департамент сообщит Больничной кассе о завершении обработки деклараций 2020 года, - передала Больничная касса. - Мы сообщим о начале выплат через наш сайт».

Ведомство отметило, что задержка не влияет на выплату компенсации по временной нетрудоспособности, которая началась в 2020 году.

«Мы просим людей проверить данные расчетного счета, на который Больничная касса перечисляет компенсацию», - сообщила касса.

Информацию о расчетном счете удобно добавлять и изменять на государственном портале в разделе «Компенсация по нетрудоспособности (Больничная касса)».