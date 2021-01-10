Вскрытие тел умерших с Covid-19 показывает, какой вред вирус может нанести мозгу

Коронавирус безжалостно заражает все больше и больше людей. Между тем, ученые внимательно изучают странные и пугающие последствия, которые Covid-19 может иметь для человеческого организма, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на издание Science Alert.

Ученые с самого начала пандемии знали, что коронавирус не только поражает дыхательную систему, но и вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, проблемы с сердцем и нарушения свертываемости крови.

Прошел год с тех пор, как коронавирус распространился по всему миру. Углубленное вскрытие пациентов с Covid-19 выявило детали широко распространенного воспаления и повреждения ткани мозга. Это может помочь объяснить обилие неврологических симптомов у пациентов, чаще всего проявляющихся в виде головных болей, потери памяти, головокружения, слабости, галлюцинаций или даже тяжелых припадков и инсультов.

Подсчитано, что у 50 процентов госпитализированных пациентов с Covid-19 могут развиться неврологические расстройства, которые некоторым людям могут мешать даже в рутинной деятельности, такой как приготовление пищи.

"Мы были очень удивлены. Сначала мы думали, что увидим ущерб, нанесенный нехваткой кислорода. 16

Вместо этого мы наблюдали мультифокальные поражения, обычно связанные с инсультом или неврологическими воспалительными заболеваниями", - сказала Авиндра Натс, врач Национального института здоровья (NIH) и руководитель клинического отделения.

Ученые NIH провели тщательные исследования тканей головного мозга 19 умерших пациентов с Covid-19. Возраст пациентов - от пяти до 73 лет, многие из них были подвержены различным заболеваниям (диабет, болезни сердца).

Используя мощный магнитно-резонансный микроскоп, исследователи идентифицировали десять пациентов с аномалиями мозга. Последующие микроскопические исследования помогли обнаружить гиперинтенсивные области - яркие пятна на микрографическом изображении образцов мозга (см. изображение ниже).

ФОТО: New England Journal of Medicine

Флуоресцентная микроскопия показала, что эти участки содержат большое количество белков-фибриногенов (высокомолекулярный водорастворимый белок, который может превращаться в нерастворимый фибрин в плазме крови с образованием тромба).

Яркие пятна многих образцов окружены Т-клетками иммунной системы, а также специализированными иммунными клетками мозга - микроглией (небольшие нейроглюциальные клетки с разветвленными наростами, способные двигаться амебным образом).

Также были темные пятна - следы свертывания в головном мозге. Исследователи пришли к выводу, что эти пациенты страдали рядом незначительных церебральных геморрагических поражений, характерных для воспалительных процессов в головном мозге.

"Мелкие кровеносные сосуды в головном мозге вызвали кровоизлияние. Кровотечение было неравномерным - лишь в нескольких местах оно было видно", - пояснила Натс. 16

Неврологические симптомы Covid-19 затрагивают не только пациентов с хроническими заболеваниями или пациентов с тяжелым течением заболевания, жизни которых спасают в отделениях интенсивной терапии.

"Мы видели более молодую группу людей без обычных дополнительных факторов риска инсульта, и мы видели пациентов с острыми психическими изменениями, которые иначе не объясняются", - сказал Бенедикт Майкл, невролог из Ливерпульского университета, в сентябре.

У пациентов с Covid-19 также развиваются галлюцинации и психоз. 16

Science Alert сообщает, что один такой случай произошел с 55-летней женщиной, которая начала видеть в своем доме львов и обезьян, а позже стала считать, что ее друзей и близких заменили на незнакомцев (Синдром Капгра, также известный как бред Капгра, синдром неузнавания).

Несмотря на попытки найти следы вируса в тканях мозга, исследователи не обнаружили в своих образцах SARS-CoV-2, но осторожно написали в отчете: "Существует вероятность, что вирус исчез вместе со смертью пациента или что количество вирусных частиц ниже уровня, на котором мы можем его обнаружить".

В других исследованиях вирусные частицы были обнаружены в ткани мозга, однако были небольшими и редкими.

"Пока наши исследования показывают, что наблюдаемый ущерб, возможно, не связан с тем фактом, что вирус SARS-CoV-2 напрямую повреждает мозг", - сказала Натс. 16

Исследователи обеспокоены тем, что такое повреждение головного мозга может навсегда изменить жизнь людей, вызывая: болезнь Альцгеймера и другие неврологические последствия, такие как постоянная усталость или синдром Гийена-Барре.

По словам Натс, объяснение может заключаться в воспалительной реакции нашего организма на вирусную атаку. Однако из-за маленького количества образцов, использованных в исследовании, и ограниченного объема клинической информации, исследователи не могут сделать более конкретных выводов.