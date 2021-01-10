Воры угнали из сарая раритетный автомобиль BMW
В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа.
В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа.
«Сарай, откуда угнали машину, был открыт. У машины нет регистрационного номера", - сказала BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
«Полиция провела осмотр места происшествия и собрала доказательства, которые позволят установить личности подозреваемых в краже. Более подробная информация и ущерб, нанесенный кражей, уточняются».
Вирк добавила, что дополнительная информация о краже ожидается в понедельник.