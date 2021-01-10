Вс, 10.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • Воры угнали из сарая раритетный автомобиль BMW
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Воры угнали из сарая раритетный автомобиль BMW

BMW logo.

ФОТО: Eric Gaillard / Reuters / Scanpix

В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа.

«Сарай, откуда угнали машину, был открыт. У машины нет регистрационного номера", - сказала BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

«Полиция провела осмотр места происшествия и собрала доказательства, которые позволят установить личности подозреваемых в краже. Более подробная информация и ущерб, нанесенный кражей, уточняются».

Вирк добавила, что дополнительная информация о краже ожидается в понедельник.

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