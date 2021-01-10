Руководители домов попечения ждут от главы Департамента здоровья публичных извинений

В письме Министерству социальных дел и Департаменту здоровья консультативный совет отмечает, что выдвинутые руководителем Департамента здоровья некомпетентно обобщают и их широкое распространение наносит невосполнимый ущерб всему сектору.

«Вы публично упрекаете дома попечения в невыполнении требований охраны здоровья и инструкций. В прямом смысле вы обвиняете их в небрежности как в выполнении своей работы, так и по отношению к жильцам. Вы утверждаете, что хотя в домах по уходу и есть средства личной защиты и инструкции поведения, но им не следуют. По вашим словам, даже элементарная дезинфекция рук там не выполняется», - недоумевают авторы обращения.

Руководители социальных учреждений считают утверждения Ланно в любом случае оскорбительными, клеветническими и недопустимыми. По их оценке, меньше всего подобное поведение высокопоставленный государственный чиновник может себе позволить в самый разгар кризиса в сфере здравоохранения, в тот момент, когда наоборот, надо объединять усилия и предлагать взаимную поддержку и понимание.

Авторы обращения напомнили, что правило ношения защитных масок и другие строгие меры защиты здоровья буквально за сутки минувшей осенью первыми ввели именно в домах попечения по всей Эстонии. Руководство отметили, что дома по уходу делают все от себя зависящее, чтобы с точностью выполнять все предписания и защитить как пациентов, так и работников.

Весной, во время особого положения в Эстонии, по требованию государства пациентов домов попечения лишили контактов с внешним миром. Дома попечения должны были выполнять этот запрет на посещение постояльцев, несмотря на негативную общественную реакцию на это, напомнил консультативный совет.

Своими утверждениями Ланно глубоко и лично задел работников домов попечения в Эстонии, пошатнул чувство защищенности пациентов и их близких, считают авторы обращения.

«Поголовные обвинения выбивают почву из-под ног, лишают мотивации выполнять работу. Мы как представители домом попечения считаем очень важным услышать от вас слова публичных извинений и заявление о понимании и поддержке, которую вы готовы оказать работникам домов попечения», - добавили авторы обращения,