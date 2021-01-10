Коронавирус в Ида-Вирумаа: больше половины новых случаев заражения приходится на Нарву

За последние сутки в Нарве зарегистрировали 39, в Кохтла-Ярве - 11, в Силламяэ - 5, в Нарва-Йыэсуу - 4, в волости Йыхви - 3, в волостях Тойла и Люганузе - по 2, в волости Алутагузе - 1 новый случай коронавируса, передает rus.err.ee.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней в Ида-Вирумаа составляет 929,55 случая в пересчете на 100 000 жителей.

Среди самоуправлений по этому показателю лидирует Нарва-Йыэсуу - 1535,42 случая.

В Силламяэ этот показатель равен 1466,35 случая, в Нарве - 1126,65, в Кохтла-Ярве - 692,83, волости Алутагузе - 576,92, волости Йыхви - 565,31, волости Тойла -531,01 и волости Люганузе - 394,08.

С полной статистикой за последние сутки можно ознакомиться здесь.