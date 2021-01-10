Угрожавший чиновнику мэрии убийством заплатит государству 400 евро
Лыунаская окружная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении человека, который угрожал убить служащего городской управы Выру, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Лыунаская окружная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении человека, который угрожал убить служащего городской управы Выру, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В ноябре прошлого года 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опяьнения в присутствии полицейского патруля угрожал сотруднику Выруской городской управы убийством и причинением вреда здоровью.
Как сообщила прокуратура, что потерпевший боялся за свою жизнь и здоровье.
Уголовное производство было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса об угрозах.
«Мужчина признал свое необдуманное поведение, выразил сожаление и извинился перед жертвой», - сказал прокурор Меэлис Юурсоо.
Угрожавший ранее не наказывался за проступок или в криминальном порядке, и в его предыдущем поведении не было никаких проявлений насилия. Таким образом, Лыунаская окружная прокуратура сочла, что на него можно повлиять, чтобы он продолжал действовать в соответствии с законом, даже без применения соответствующего уголовного наказания.
Однако, как сообщила прокуратура, мужчина должен заплатить в госказну 400 евро.