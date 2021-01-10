Вс, 10.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • На продажу выставлен необычный дом с заброшенной тюрьмой в подвале
1 мин для прочтения

Фото ⟩ На продажу выставлен необычный дом с заброшенной тюрьмой в подвале

ФОТО: realtor.com

В американском штате Вермонт на продажу выставлен довольно уютный дом - визуально это совершенно невыдающееся здание с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами и большим двором. Однако в его подвале находится что-то совсем нехарактерное для жилых домов - заброшенные тюремные камеры, пишет Rus.TVNET.

Своеобразный домик находится в небольшом городке Гилдохе, в Вермонте. Площадь двухэтажного дома составляет более 200 квадратных метров, он состоит из четырех спален, небольшой кухни с пристроенной кладовой, жилой комнаты, домашнего офиса, прачечной и террасы.

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

Здание находится в довольно плохом состоянии - на портале объявлений Realtor сообщается, что новым владельцам придется взяться за тщательное восстановление дома, построенного в 1878 году.

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

Весьма необычная деталь дома - заброшенные тюремные камеры в подвале. Здесь в свое время находилась временная тюрьма городка - в частности, здание принадлежало стражу порядка, который в подвале своего дома на время размещал заключенных, пока они ожидали окончательного решения суда и направления в другое место заключения или же иного наказания. Частная тюрьма действовала до 1969 года, пишет CNN.

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

В данный момент цена дома составляет 149 000 долларов (более 120 000 евро).

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back