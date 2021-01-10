Фото ⟩ На продажу выставлен необычный дом с заброшенной тюрьмой в подвале

Своеобразный домик находится в небольшом городке Гилдохе, в Вермонте. Площадь двухэтажного дома составляет более 200 квадратных метров, он состоит из четырех спален, небольшой кухни с пристроенной кладовой, жилой комнаты, домашнего офиса, прачечной и террасы.

Здание находится в довольно плохом состоянии - на портале объявлений Realtor сообщается, что новым владельцам придется взяться за тщательное восстановление дома, построенного в 1878 году.

Весьма необычная деталь дома - заброшенные тюремные камеры в подвале. Здесь в свое время находилась временная тюрьма городка - в частности, здание принадлежало стражу порядка, который в подвале своего дома на время размещал заключенных, пока они ожидали окончательного решения суда и направления в другое место заключения или же иного наказания. Частная тюрьма действовала до 1969 года, пишет CNN.