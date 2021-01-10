Вс, 10.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
1
1 мин для прочтения

Во дворе дома найден труп: причина смерти — удушье

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Во дворе социального дома на улице Коолитаре в Отепя утром 28 октября был найден труп 56-летнего мужчины, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Поскольку обстоятельства смерти мужчины не были однозначными, расследование было начато на основании статьи о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщила советник по прессе Лыйнаской окружной прокуратуры Мариа Гоньяк, к настоящему моменту следственная группа получила результаты экспертизы.

Согласно экспертизе, причиной смерти мужчины стало удушье. Также экспертиза установила, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Поэтому официальная причина смерти — асфиксия, вызванная положением тела на фоне сильного алкогольного опьянения. Но расследование точных обстоятельств случившегося продолжаются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back