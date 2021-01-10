Прервали антирекордную серию: сборная России по биатлону на финишной прямой отобрала золото у Норвегии

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, допустила семь неточных выстрелов. На преодоление дистанции команда потратила 1 час 8 минут 21,7 секунды, передает "Интерфакс".

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей. Предыдущая медаль россиян датирована 14 февраля, когда Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира (входит в зачет Кубка мира).

Второе место заняла сборная Норвегии, у которой 7 промахов и отставание от россиян в 0,7 секунды.

Бронзу завоевала Франция (6 промахов), отставшая от сборной России на 12,1 секунды.

Россияне возглавили гонку на втором этапе после успешной стрельбы в исполнении Светланы Мироновой. После двух промахов Латыпова на втором огневом рубеже российская команда упустила 14-секундное к тому моменту преимущество, в результате на первое место вышел француз Кентен Фийон Майе, на второе - норвежец Стурла Холм Легрейд. На финишной прямой борьба за золото развернулась между норвежцем и россиянином, в итоге Латыпов вышел вперед и финишировал первым.