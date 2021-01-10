Вс, 10.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
1 мин для прочтения

У чиновника Тартуской тюрьмы в субботу выявили коронавирус

Коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

В субботу позитивный ответ на тест по коронавирусу был выявлен у одного из чиновников Тартуской тюрьмы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба тюремного департамента, отметив, что на сегодня среди чиновников Тартуской тюрьмы инфицированы трое человек. В Таллиннской тюрьме вирус выявлен у семерых чиновников и в Вируской тюрьме у двоих сотрудников.

В Тартуской тюрьме позитивные результаты теста были также у четверых заключенных, в Вируской и Таллиннской тюрьмах инфицированных среди заключенных нет.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back