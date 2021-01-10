У чиновника Тартуской тюрьмы в субботу выявили коронавирус
В субботу позитивный ответ на тест по коронавирусу был выявлен у одного из чиновников Тартуской тюрьмы.
В субботу позитивный ответ на тест по коронавирусу был выявлен у одного из чиновников Тартуской тюрьмы.
Об этом BNS сообщила пресс-служба тюремного департамента, отметив, что на сегодня среди чиновников Тартуской тюрьмы инфицированы трое человек. В Таллиннской тюрьме вирус выявлен у семерых чиновников и в Вируской тюрьме у двоих сотрудников.
В Тартуской тюрьме позитивные результаты теста были также у четверых заключенных, в Вируской и Таллиннской тюрьмах инфицированных среди заключенных нет.
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