У чиновника Тартуской тюрьмы в субботу выявили коронавирус

Об этом BNS сообщила пресс-служба тюремного департамента, отметив, что на сегодня среди чиновников Тартуской тюрьмы инфицированы трое человек. В Таллиннской тюрьме вирус выявлен у семерых чиновников и в Вируской тюрьме у двоих сотрудников.