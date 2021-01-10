Вс, 10.01.2021
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Марина Кальюранд
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  • Весь подъезд заволокло дымом: в многоквартирном доме вспыхнул пожар
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Фото ⟩ Весь подъезд заволокло дымом: в многоквартирном доме вспыхнул пожар
Дополнено! Десятимесячного ребенка увезли на скорой

Сегодня, 10 января, около половины второго дня в многоквартирном доме в центре Выру начал распространяться густой дым, на место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. 

В четырехэтажном здании на улице Лембиту находятся как квартиры, так и коммерческая площадь. Например, в доме находится магазин Hawai Express. Согласно поступившему сообщению, густым дымом заволокло один подъезд, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По уточненным данным, пожар начался с подвала первого подъезда, откуда дым распространился по всему подъезду и квартирам. 

Спасатели потушили пожар и проветрили здание. Скорая помощь увезла с места происшествия в Южно-Эстонскую больницу мать с десятимесячным ребенком. Есть основание подозревать у ребенка отравление угарным газом. 

На месте работали три спасательных машины из Выру, а также спасатели Вастселийна. На вызов отреагировали также добровольцы из Ласва, помощь которых все-таки не понадобилась. 

Поскольку на месте было много оперативных автомобилей, полиция на некоторое время перекрыла движение на одном участке улицы Юри. Речь идет о главной улице Выру. 

Около двух часов спасатели завершили работу. В 14.15 место происшествия покинула и скорая помощь. 

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