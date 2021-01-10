Картина дня: страсти по поправкам Партии реформ, бойня в Чикаго и темпы вакцинации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака, решительно осудил реформистов за их угрозы в адрес национального суверенитета и территориальной целостности Эстонии. Читать дальше...
Конституционная комиссия Рийгикогу собралась сегодня на внеочередное заседание, чтобы решить, как отправить проект референдума о браке в Рийгикогу. Председатель комиссии Анти Пооламетс (EKRE) объявила сегодня, что коалиция хочет отправить в большой зал законопроект с четырьмя отдельными поправками по бракам, а оставшиеся 9313 поправок сгруппировать в одну. Читать далее...
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") недоволен тем, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд до сих пор не высказалась на тему вызвавших широкую дискуссию предложений Партии реформ к законопроекту о проведении в стране референдума на тему брака. Читать далее...
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») в социальных сетях указал на несколько предложений о поправках Партии реформ, которые, по его мнению, показывают, что предложение по России не было разовой ошибкой. Читать далее...
В США в городе Чикаго мужчина устроил серию нападений, в результате чего убил минимум трех человек и тяжело ранил еще четверых. Его застрелили спустя четыре часа. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,2% от общего количества тестов. Читать дальше...
Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей. Читать дальше...
В начале 2021 года выплаты по временной нетрудоспособности будут задерживаться застрахованным лицам, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2021 года. Читать дальше...
Министерство социальных дел составило обзор важных изменений 2021 года в сфере их управления. Читать дальше...
В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией. Читать дальше...
В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа. Читать дальше...
На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик. Читать дальше...
Консультативный совет руководителей социальных учреждений считает крайне некомпетентным и порочащим интервью, которое генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно дал газете Postimees по поводу распространения COVID-19 в домах попечения, и ждут от Ланно извинений. Читать дальше...
Сегодня около 15.30 спасателей вызвали в окрестности Kuldne Kodu, где в пруд упал ребенок. Случайный прохожий спас его до приезда спасателей. Читать далее...
В Facebook-группе «Sind on märgatud, Viljandis» опубликован пост с благодарностью человеку, который сегодня около часа дня быстро отреагировал и помог выбраться из воды провалившемуся под лед озера Вильянди. Читать далее...
В этом году в Эстонии на рынке труда ожидается переизбыток консультантов и чиновников бюро путешествий и серьезный дефицит разработчиков программного обеспечения, врачей-аудиологов и логопедов. Читать далее...
В Латвии тоже выявлен новый штамм Covid-19, сообщила передача Латвийского телевидения "Панорама". Читать далее...