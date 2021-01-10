Картина дня: страсти по поправкам Партии реформ, бойня в Чикаго и темпы вакцинации

Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака, решительно осудил реформистов за их угрозы в адрес национального суверенитета и территориальной целостности Эстонии. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Коалиция хочет объединить в одну тысячи поправок оппозиции к проекту референдума о браке

Конституционная комиссия Рийгикогу собралась сегодня на внеочередное заседание, чтобы решить, как отправить проект референдума о браке в Рийгикогу. Председатель комиссии Анти Пооламетс (EKRE) объявила сегодня, что коалиция хочет отправить в большой зал законопроект с четырьмя отдельными поправками по бракам, а оставшиеся 9313 поправок сгруппировать в одну. Читать далее...

Рейнсалу о скандальных предложениях реформистов: не пойму, почему президент молчит

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") недоволен тем, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд до сих пор не высказалась на тему вызвавших широкую дискуссию предложений Партии реформ к законопроекту о проведении в стране референдума на тему брака. Читать далее...

Восстановление СССР и не только: Рейнсалу рассказал о других скандальных поправках Партии реформ

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») в социальных сетях указал на несколько предложений о поправках Партии реформ, которые, по его мнению, показывают, что предложение по России не было разовой ошибкой. Читать далее...

Вооруженный человек устроил бойню в Чикаго: несколько часов расстреливал попадающихся на пути людей

В США в городе Чикаго мужчина устроил серию нападений, в результате чего убил минимум трех человек и тяжело ранил еще четверых. Его застрелили спустя четыре часа. Читать далее...

В Эстонии выявлено еще 429 зараженных коронавирусом, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,2% от общего количества тестов. Читать дальше...

Эстония занимает пятое место в ЕС по вакцинации населения от коронавируса

Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей. Читать дальше...

ИМЕЙТЕ В ВИДУ 〉 Выплаты компенсации по временной нетрудоспособности будут задерживаться

В начале 2021 года выплаты по временной нетрудоспособности будут задерживаться застрахованным лицам, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2021 года. Читать дальше...

Пособия, компенсации, пенсии: какие важные изменения уже вступили в силу или ждут нас в скором времени

Министерство социальных дел составило обзор важных изменений 2021 года в сфере их управления. Читать дальше...

Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти