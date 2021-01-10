Пн, 11.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: страсти по поправкам Партии реформ, бойня в Чикаго и темпы вакцинации
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Картина дня: страсти по поправкам Партии реформ, бойня в Чикаго и темпы вакцинации

Заседание конституционной комиссии Рийгикогу.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.

Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака, решительно осудил реформистов за их угрозы в адрес национального суверенитета и территориальной целостности Эстонии. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Коалиция хочет объединить в одну тысячи поправок оппозиции к проекту референдума о браке

Конституционная комиссия Рийгикогу собралась сегодня на внеочередное заседание, чтобы решить, как отправить проект референдума о браке в Рийгикогу. Председатель комиссии Анти Пооламетс (EKRE) объявила сегодня, что коалиция хочет отправить в большой зал законопроект с четырьмя отдельными поправками по бракам, а оставшиеся 9313 поправок сгруппировать в одну. Читать далее...

Рейнсалу о скандальных предложениях реформистов: не пойму, почему президент молчит

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") недоволен тем, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд до сих пор не высказалась на тему вызвавших широкую дискуссию предложений Партии реформ к законопроекту о проведении в стране референдума на тему брака. Читать далее...

Восстановление СССР и не только: Рейнсалу рассказал о других скандальных поправках Партии реформ

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») в социальных сетях указал на несколько предложений о поправках Партии реформ, которые, по его мнению, показывают, что предложение по России не было разовой ошибкой. Читать далее...

Вооруженный человек устроил бойню в Чикаго: несколько часов расстреливал попадающихся на пути людей

В США в городе Чикаго мужчина устроил серию нападений, в результате чего убил минимум трех человек и тяжело ранил еще четверых. Его застрелили спустя четыре часа. Читать далее...

В Эстонии выявлено еще 429 зараженных коронавирусом, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,2% от общего количества тестов. Читать дальше...

Эстония занимает пятое место в ЕС по вакцинации населения от коронавируса

Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей. Читать дальше...

ИМЕЙТЕ В ВИДУ 〉 Выплаты компенсации по временной нетрудоспособности будут задерживаться

В начале 2021 года выплаты по временной нетрудоспособности будут задерживаться застрахованным лицам, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2021 года. Читать дальше...

Пособия, компенсации, пенсии: какие важные изменения уже вступили в силу или ждут нас в скором времени

Министерство социальных дел составило обзор важных изменений 2021 года в сфере их управления. Читать дальше...

Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти

В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией. Читать дальше...

Воры угнали из сарая раритетный автомобиль BMW

В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа. Читать дальше...

Попытка номер два: в Ыйсмяэ появится центр пляжного спорта с саунами

На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик. Читать дальше...

Руководители домов попечения ждут от главы Департамента здоровья публичных извинений

Консультативный совет руководителей социальных учреждений считает крайне некомпетентным и порочащим интервью, которое генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно дал газете Postimees по поводу распространения COVID-19 в домах попечения, и ждут от Ланно извинений. Читать дальше...

Случайный прохожий спас провалившегося под лед ребенка

Сегодня около 15.30 спасателей вызвали в окрестности Kuldne Kodu, где в пруд упал ребенок. Случайный прохожий спас его до приезда спасателей. Читать далее...

Человек провалился под лед озера Вильянди

В Facebook-группе «Sind on märgatud, Viljandis» опубликован пост с благодарностью человеку, который сегодня около часа дня быстро отреагировал и помог выбраться из воды провалившемуся под лед озера Вильянди. Читать далее...

Прогноз: на рынке труда в Эстонии большой спрос будет на эти профессии

В этом году в Эстонии на рынке труда ожидается переизбыток консультантов и чиновников бюро путешествий и серьезный дефицит разработчиков программного обеспечения, врачей-аудиологов и логопедов. Читать далее...

В Латвии выявлен новый штамм Covid-19

В Латвии тоже выявлен новый штамм Covid-19, сообщила передача Латвийского телевидения "Панорама". Читать далее...

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