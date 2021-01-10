Картина дня: задержки с компенсациями, страсти вокруг референдума и темпы вакцинации

В Эстонии выявлено еще 429 зараженных коронавирусом, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,2% от общего количества тестов. Читать дальше...

Эстония занимает пятое место в ЕС по вакцинации населения от коронавируса

Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей. Читать дальше...

ИМЕЙТЕ В ВИДУ 〉 Выплаты компенсации по временной нетрудоспособности будут задерживаться

В начале 2021 года выплаты по временной нетрудоспособности будут задерживаться застрахованным лицам, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2021 года. Читать дальше...

Пособия, компенсации, пенсии: какие важные изменения уже вступили в силу или ждут нас в скором времени

Министерство социальных дел составило обзор важных изменений 2021 года в сфере их управления. Читать дальше...

Глава МИД Финляндии: совершенно ясно, что за отравлением Навального стоят российские власти

В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией. Читать дальше...

Воры угнали из сарая раритетный автомобиль BMW

В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа. Читать дальше...

Попытка номер два: в Ыйсмяэ появится центр пляжного спорта с саунами

На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик. Читать дальше...

Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака, решительно осудил реформистов за их угрозы в адрес национального суверенитета и территориальной целостности Эстонии. Читать дальше...

Руководители домов попечения ждут от главы Департамента здоровья публичных извинений