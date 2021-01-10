Картина дня: задержки с компенсациями, страсти вокруг референдума и темпы вакцинации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 января.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, то есть 11,2% от общего количества тестов. Читать дальше...
Эстония занимает пятое место среди стран-членов Европейского союза по вакцинации от коронавируса в пересчете на 100 жителей. Читать дальше...
В начале 2021 года выплаты по временной нетрудоспособности будут задерживаться застрахованным лицам, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2021 года. Читать дальше...
Министерство социальных дел составило обзор важных изменений 2021 года в сфере их управления. Читать дальше...
В интервью порталу новостй Yle глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал в том числе и отношения между Европой и Россией. Читать дальше...
В субботу в полицию поступило сообщение об угоне старого автомобиля BMW 1946 года выпуска из сарая в волости Пыльтсамаа. Читать дальше...
На территории старого здания школы Ыйсмяэ появится новый центр пляжного спорта, строительством которого занимается бизнесмен Калле Куузик. Читать дальше...
Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака, решительно осудил реформистов за их угрозы в адрес национального суверенитета и территориальной целостности Эстонии. Читать дальше...
Консультативный совет руководителей социальных учреждений считает крайне некомпетентным и порочащим интервью, которое генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно дал газете Postimees по поводу распространения COVID-19 в домах попечения, и ждут от Ланно извинений. Читать дальше...