Вс, 10.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Актер заболел коронавирусом: известный эстонский театр отменяет спектакли
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Актер заболел коронавирусом: известный эстонский театр отменяет спектакли

Сцена из постановки «Ограбление банка».

ФОТО: Heikki Leis / Vanemuine

Как сообщил в субботу театр «Ванемуйне», из-за заражения коронавирусом приглашенного актера отменяется спектакль «Дочери Марвина», также отменяется спектакль «Ограбление банка», который должен был начаться в 16:00, пишет Tartu Postimees.

Также отменяется спектакль «Дочери Марвина» 12 января, «Хорошие люди» 13 января, «Здравствуй, дорогая!» 14 января, «Беатрис» и «Ничего» 15 января и «Правила жизни» 16 января.

Близкие контакты заболевшего установлены. Департамент здоровья отправил их в самоизоляцию.

Все музыкальные постановки, балеты и спектакли «Весы», «Пер Гюнт» и «Викс и Коба» состоятся.

При желании касса «Ванемуйне» обменяет билеты на пропущенные спектакли на следующие спектакли той же постановки или другие спектакли театра «Ванемуйне» в 151-м сезоне, заменит билеты подарочными картами «Ванемуйне» или выкупит их. Вы должны уведомить театр по электронной почте kassa@vanemuine.ee.

Театр приносит извинения за доставленные неудобства, а также рекомендует регулярно искать информацию об изменениях в расписании спектаклей на сайте «Ванемуйне».

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