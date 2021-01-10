Актер заболел коронавирусом: известный эстонский театр отменяет спектакли

Также отменяется спектакль «Дочери Марвина» 12 января, «Хорошие люди» 13 января, «Здравствуй, дорогая!» 14 января, «Беатрис» и «Ничего» 15 января и «Правила жизни» 16 января.

Близкие контакты заболевшего установлены. Департамент здоровья отправил их в самоизоляцию.

Все музыкальные постановки, балеты и спектакли «Весы», «Пер Гюнт» и «Викс и Коба» состоятся.

При желании касса «Ванемуйне» обменяет билеты на пропущенные спектакли на следующие спектакли той же постановки или другие спектакли театра «Ванемуйне» в 151-м сезоне, заменит билеты подарочными картами «Ванемуйне» или выкупит их. Вы должны уведомить театр по электронной почте kassa@vanemuine.ee.