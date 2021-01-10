Более 600 случаев за неделю: в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения выявили в крупнейшем районе города Ласнамяэ - 60 (17% от их общего числа), передает rus.err.ee.

В Хааберсти выявили 28 (17,8%), в Пыхья-Таллинне - 23 (11%), в Мустамяэ - 22 (10%), в Кесклинне - 21 (8,1%), в Нымме - 14 (9,6%), в Кристийне - 14 (10,9%), в Пирита - 6 (8,3%) новых случаев заражения коронавирусом.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось 1968 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 32,3% или 636 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 1064,11 случая на 100 000 жителей за две недели.

С полной статистикой за последние сутки можно ознакомиться здесь.